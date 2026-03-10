Capa Jornal Amazônia
Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (10/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Champions League da Ásia, Liga dos Campeões, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão movimentam o futebol nesta terça-feira

Thalles Leal
fonte

Às 17h, Atlético de Madrid e Tottenham jogarão pela Champions League (X/ @Atleti)

Os jogos de hoje, nesta terça-feira (10/03), incluem partidas pela Champions League, Liga dos Campeões da Ásia, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão.

Às 17h, o Newcastle jogará contra o Barcelona pela Liga dos Campeões da UEFA. Já às 21h30, o Botafogo enfrentará o Barcelona de Guayaquil pela Copa Libertadores da América.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Brasileiro

  1. Mirassol x Santos - 21h30 - Amazon Prime Video

Copa do Brasil

  1. Portuguesa x Avaí - 19h - SporTV e Premiere
  2. Joinville x São Bernardo - 19h30 - Amazon Prime Video
  3. Ponte Preta x Guarany de Bagé - 21h30 - SporTV, GeTV e Premiere

Copa Libertadores da América

  1. Botafogo x Barcelona de Guayaquil - 21h30 - ESPN e Disney+

Champions League

  1. Galatasaray x Liverpool - 14h45 - TNT e HBO Max
  2. Newcastle x Barcelona - 17h - SBT, TNT e HBO Max
  3. Atalanta x Bayern de Munique - 17h - HBO Max
  4. Atlético Madrid x Tottenham - 17h - Space e HBO Max

Liga dos Campeões da Ásia

  1. Machida Zelvia x Gangwon - 07h - Sem informações
  2. Buriram United x Melbourne City - 09h15 - Sem informações

Onde assistir ao jogo de Botafogo e Barcelona SC; veja o horário

O jogo entre Botafogo x Barcelona de Guayaquil terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 21h30.

Onde assistir ao jogo de Galatasaray e Liverpool; veja o horário

O jogo entre Galatasaray x Liverpool terá transmissão ao vivo pela TNT e pela HBO Max, às 14h45.

Onde assistir ao jogo de Newcastle e Barcelona; veja o horário

O jogo entre Newcastle x Barcelona terá transmissão ao vivo pelo SBT, pela TNT e pela HBO Max, às 17h.

Onde assistir ao jogo de Mirassol e Santos; veja o horário

O jogo entre Mirassol x Santos terá transmissão ao vivo pela Amazon Prime Video, às 21h30.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

  1. 17h - Newcastle x Barcelona - Champions League

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta terça-feira.

TNT

  1. 14h45 - Galatasaray x Liverpool - Champions League
  2. 17h - Newcastle x Barcelona - Champions League

ESPN

  1. 21h30 - Botafogo x Barcelona de Guayaquil - Libertadores

SporTV

  1. 19h - Portuguesa x Avaí - Copa do Brasil
  2. 21h30 - Ponte Preta x Guarany de Bagé - Copa do Brasil

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

  1. 14h45 - Galatasaray x Liverpool - Champions League
  2. 17h - Newcastle x Barcelona - Champions League
  3. 17h - Atalanta x Bayern de Munique - Champions League
  4. 17h - Atlético Madrid x Tottenham - Champions League

Disney+

  1. 21h30 - Botafogo x Barcelona SC - Libertadores

Premiere

  1. 19h - Portuguesa x Avaí - Copa do Brasil
  2. 21h30 - Ponte Preta x Guarany de Bagé - Copa do Brasil

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta terça-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta terça-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta terça-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta terça-feira.

.
