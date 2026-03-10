Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (10/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Champions League da Ásia, Liga dos Campeões, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão movimentam o futebol nesta terça-feira Thalles Leal 10.03.26 7h00 Às 17h, Atlético de Madrid e Tottenham jogarão pela Champions League (X/ @Atleti) Os jogos de hoje, nesta terça-feira (10/03), incluem partidas pela Champions League, Liga dos Campeões da Ásia, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão. Às 17h, o Newcastle jogará contra o Barcelona pela Liga dos Campeões da UEFA. Já às 21h30, o Botafogo enfrentará o Barcelona de Guayaquil pela Copa Libertadores da América. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Brasileiro Mirassol x Santos - 21h30 - Amazon Prime Video Copa do Brasil Portuguesa x Avaí - 19h - SporTV e Premiere Joinville x São Bernardo - 19h30 - Amazon Prime Video Ponte Preta x Guarany de Bagé - 21h30 - SporTV, GeTV e Premiere Copa Libertadores da América Botafogo x Barcelona de Guayaquil - 21h30 - ESPN e Disney+ Champions League Galatasaray x Liverpool - 14h45 - TNT e HBO Max Newcastle x Barcelona - 17h - SBT, TNT e HBO Max Atalanta x Bayern de Munique - 17h - HBO Max Atlético Madrid x Tottenham - 17h - Space e HBO Max Liga dos Campeões da Ásia Machida Zelvia x Gangwon - 07h - Sem informações Buriram United x Melbourne City - 09h15 - Sem informações Onde assistir ao jogo de Botafogo e Barcelona SC; veja o horário O jogo entre Botafogo x Barcelona de Guayaquil terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 21h30. Onde assistir ao jogo de Galatasaray e Liverpool; veja o horário O jogo entre Galatasaray x Liverpool terá transmissão ao vivo pela TNT e pela HBO Max, às 14h45. Onde assistir ao jogo de Newcastle e Barcelona; veja o horário O jogo entre Newcastle x Barcelona terá transmissão ao vivo pelo SBT, pela TNT e pela HBO Max, às 17h. Onde assistir ao jogo de Mirassol e Santos; veja o horário O jogo entre Mirassol x Santos terá transmissão ao vivo pela Amazon Prime Video, às 21h30. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta terça-feira. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? 17h - Newcastle x Barcelona - Champions League Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta terça-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta terça-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta terça-feira. TNT 14h45 - Galatasaray x Liverpool - Champions League 17h - Newcastle x Barcelona - Champions League ESPN 21h30 - Botafogo x Barcelona de Guayaquil - Libertadores SporTV 19h - Portuguesa x Avaí - Copa do Brasil 21h30 - Ponte Preta x Guarany de Bagé - Copa do Brasil Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? HBO Max 14h45 - Galatasaray x Liverpool - Champions League 17h - Newcastle x Barcelona - Champions League 17h - Atalanta x Bayern de Munique - Champions League 17h - Atlético Madrid x Tottenham - Champions League Disney+ 21h30 - Botafogo x Barcelona SC - Libertadores Premiere 19h - Portuguesa x Avaí - Copa do Brasil 21h30 - Ponte Preta x Guarany de Bagé - Copa do Brasil DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta terça-feira. OneFootball Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta terça-feira. Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta terça-feira. SportyNet Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta terça-feira. 