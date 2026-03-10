Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (10/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, nesta terça-feira (10/03), incluem partidas pela Champions League, Liga dos Campeões da Ásia, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão.

Às 17h, o Newcastle jogará contra o Barcelona pela Liga dos Campeões da UEFA. Já às 21h30, o Botafogo enfrentará o Barcelona de Guayaquil pela Copa Libertadores da América.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Brasileiro

Mirassol x Santos - 21h30 - Amazon Prime Video

Copa do Brasil

Portuguesa x Avaí - 19h - SporTV e Premiere Joinville x São Bernardo - 19h30 - Amazon Prime Video Ponte Preta x Guarany de Bagé - 21h30 - SporTV, GeTV e Premiere

Copa Libertadores da América

Botafogo x Barcelona de Guayaquil - 21h30 - ESPN e Disney+

Champions League

Galatasaray x Liverpool - 14h45 - TNT e HBO Max Newcastle x Barcelona - 17h - SBT, TNT e HBO Max Atalanta x Bayern de Munique - 17h - HBO Max Atlético Madrid x Tottenham - 17h - Space e HBO Max

Liga dos Campeões da Ásia

Machida Zelvia x Gangwon - 07h - Sem informações Buriram United x Melbourne City - 09h15 - Sem informações

Onde assistir ao jogo de Botafogo e Barcelona SC; veja o horário

Onde assistir ao jogo de Galatasaray e Liverpool; veja o horário

Onde assistir ao jogo de Newcastle e Barcelona; veja o horário

Onde assistir ao jogo de Mirassol e Santos; veja o horário

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

TNT

ESPN

SporTV

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Disney+

Premiere

DAZN

OneFootball

Paramount+

SportyNet

