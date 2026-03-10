Remo volta a enfrentar o Fluminense no Brasileirão após quase 40 anos Leão tenta repetir feito histórico diante do Tricolor no Mangueirão pela Série A O Liberal 10.03.26 15h54 O Fluminense encara o Remo no Mangueirão diante da torcida azulina em peso. (Foto: Cristino Martins / O Liberal) O Remo terá pela frente um adversário que não encontra pelo Campeonato Brasileiro há quase quatro décadas. Na próxima quinta-feira (12), o Leão Azul recebe o Fluminense no Mangueirão, em confronto válido pela quinta rodada da Série A. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O duelo marca o reencontro das equipes na principal competição nacional depois de 1986, quando se enfrentaram pela última vez no Brasileirão. Nos confrontos pela Série A, o equilíbrio chama atenção. Em cinco partidas disputadas, cada equipe venceu uma vez e houve três empates. O número de gols também é igual: quatro para cada lado. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)A única vitória azulina no histórico do campeonato aconteceu em 1975, quando o Remo superou o Fluminense por 2 a 1, em Belém. Desde então, os clubes voltaram a se encontrar outras vezes, mas sem novos triunfos do time paraense pela competição. VEJA MAIS Léo Condé é regularizado no BID e pode estrear pelo Remo contra o Fluminense Treinador foi apresentado oficialmente pelo clube e deve comandar o time azulino no Mangueirão pela Série A do Brasileiro Fluminense tem dúvidas para duelo contra o Remo pelo Brasileirão Tricolor pode ter novidades, mas ainda monitora jogadores no departamento médico Antes de jogo contra o Remo, torcida do Fluminense em Belém comemora 20 anos Movimento Flu Belém reúne tricolores na capital paraense na véspera do duelo do Brasileirão Jogando em casa, o retrospecto do Leão no Brasileirão contra o Tricolor também mostra equilíbrio. Em quatro partidas realizadas em Belém, foram três empates e uma vitória remista. Considerando todos os confrontos da história entre os clubes, o Fluminense leva vantagem. Segundo dados do portal Estatísticas Fluminense, as equipes já se enfrentaram 11 vezes, com cinco vitórias do time carioca, cinco empates e apenas um triunfo do Remo. Agora, o Leão Azul terá a oportunidade de alterar a história, contra um adversário que vem de derrota para o Palmeiras, mas já acumula duas vitórias, com um total de sete pontos, no quinto lugar, diferente dos azulinos, que seguem em 16º, com três pontos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol remo série a 2026 remo x fluminense futebol brasileiro jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Remo volta a enfrentar o Fluminense no Brasileirão após quase 40 anos Leão tenta repetir feito histórico diante do Tricolor no Mangueirão pela Série A 10.03.26 15h54 Futebol Léo Condé é regularizado no BID e pode estrear pelo Remo contra o Fluminense Treinador foi apresentado oficialmente pelo clube e deve comandar o time azulino no Mangueirão pela Série A do Brasileiro 10.03.26 15h23 futebol Fluminense tem dúvidas para duelo contra o Remo pelo Brasileirão Tricolor pode ter novidades, mas ainda monitora jogadores no departamento médico 10.03.26 13h11 Brasileirão Fluminense pode ter reforços para jogo contra o Remo Tricolor enfrenta o Leão Azul na próxima quinta-feira (12), no Mangueirão, pelo Campeonato Brasileiro 10.03.26 11h16 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (10/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Champions League da Ásia, Liga dos Campeões, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão movimentam o futebol nesta terça-feira 10.03.26 7h00 futebol Paysandu inicia venda de ingressos para duelo com a Portuguesa-RJ pela Copa do Brasil Partida é válida pela terceira fase do torneio e vale mais de R$ 1 milhão em premiação 10.03.26 10h04 futebol Fluminense tem dúvidas para duelo contra o Remo pelo Brasileirão Tricolor pode ter novidades, mas ainda monitora jogadores no departamento médico 10.03.26 13h11 Brasileirão Fluminense pode ter reforços para jogo contra o Remo Tricolor enfrenta o Leão Azul na próxima quinta-feira (12), no Mangueirão, pelo Campeonato Brasileiro 10.03.26 11h16