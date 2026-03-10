Remo volta a enfrentar o Fluminense no Brasileirão após quase 40 anos

O Remo terá pela frente um adversário que não encontra pelo Campeonato Brasileiro há quase quatro décadas. Na próxima quinta-feira (12), o Leão Azul recebe o Fluminense no Mangueirão, em confronto válido pela quinta rodada da Série A.

O duelo marca o reencontro das equipes na principal competição nacional depois de 1986, quando se enfrentaram pela última vez no Brasileirão.

Nos confrontos pela Série A, o equilíbrio chama atenção. Em cinco partidas disputadas, cada equipe venceu uma vez e houve três empates. O número de gols também é igual: quatro para cada lado.

A única vitória azulina no histórico do campeonato aconteceu em 1975, quando o Remo superou o Fluminense por 2 a 1, em Belém. Desde então, os clubes voltaram a se encontrar outras vezes, mas sem novos triunfos do time paraense pela competição.

Jogando em casa, o retrospecto do Leão no Brasileirão contra o Tricolor também mostra equilíbrio. Em quatro partidas realizadas em Belém, foram três empates e uma vitória remista.

Considerando todos os confrontos da história entre os clubes, o Fluminense leva vantagem. Segundo dados do portal Estatísticas Fluminense, as equipes já se enfrentaram 11 vezes, com cinco vitórias do time carioca, cinco empates e apenas um triunfo do Remo.

Agora, o Leão Azul terá a oportunidade de alterar a história, contra um adversário que vem de derrota para o Palmeiras, mas já acumula duas vitórias, com um total de sete pontos, no quinto lugar, diferente dos azulinos, que seguem em 16º, com três pontos.