Fluminense tem dúvidas para duelo contra o Remo pelo Brasileirão

Tricolor pode ter novidades, mas ainda monitora jogadores no departamento médico

O Liberal
10.03.26 13h11

Matheus Reis sofreu um entorse no joelho antes da final contra o Flamengo (Divulgação / Fluminense FC)

O Remo recebe o Fluminense na próxima quinta-feira (12), no Mangueirão, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto o time azulino busca a primeira vitória, o Tricolor quer a terceira. Mas, se para este duelo o Flu pode ter novidades, o time também tem algumas dúvidas para o jogo.

No último domingo (8), contra o Flamengo, na final do Campeonato Carioca, além da ausência de Germán Cano, que se recupera de lesão no menisco do joelho, a equipe também teve outros quatro desfalques: o volante Facundo Bernal, o meia Nonato e os atacantes Soteldo e Matheus Reis, todos no departamento médico.

Nonato se recupera de uma lesão de grau 1 na perna direita, conforme divulgou o clube. O jogador sentiu o problema durante a primeira partida da semifinal do Carioca contra o Vasco. O meia está na fase final do tratamento, mas ainda é dúvida.

VEJA MAIS

Fluminense pode ter reforços para jogo contra o Remo
Tricolor enfrenta o Leão Azul na próxima quinta-feira (12), no Mangueirão, pelo Campeonato Brasileiro

Remo: Léo Condé projeta jogo com o Fluminense e cita possíveis saídas de jogadores
Novo técnico foi apresentado no Baenão e afirmou que análises serão feitas para fazer um elenco equilibrado

Remo faz promoção nos ingressos para jogo contra o Fluminense pela Série A; veja valores
Diretoria do Remo decidiu baixar o preço dos ingressos, após a perda do título paraense para o Paysandu

Facundo se recupera de uma lesão parcial do ligamento cruzado posterior do joelho direito e ainda não está disponível. Já Matheus Reis sofreu uma entorse no joelho direito durante o treino do time na última quarta-feira (4). Conforme divulgou o clube, o jogador iniciou imediatamente o trabalho de recuperação. Até o momento, o Fluminense não divulgou mais detalhes sobre o grau da lesão do atacante e o tempo de recuperação.

Soteldo teve um problema oftalmológico não especificado pelo clube e, por isso, ficou de fora da final do Cariocão. A expectativa é de que o jogador possa retornar contra o Remo.

A partida entre o Leão Azul e o Fluminense ocorre na próxima quinta-feira (12), às 19h, no Mangueirão. O jogo é válido pela quinta rodada do Brasileirão. O Tricolor carioca é o quinto colocado na tabela de classificação, enquanto a equipe azulina está na 16ª posição.