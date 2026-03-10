Capa Jornal Amazônia
Remo

Fluminense tem dúvidas para duelo contra o Remo pelo Brasileirão

Tricolor pode ter novidades, mas ainda monitora jogadores no departamento médico

Matheus Reis sofreu um entorse no joelho antes da final contra o Flamengo (Divulgação / Fluminense FC)

O Remo recebe o Fluminense na próxima quinta-feira (12), no Mangueirão, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto o time azulino busca a primeira vitória, o Tricolor quer a terceira. Mas, se para este duelo o Flu pode ter novidades, o time também tem algumas dúvidas para o jogo.

No último domingo (8), contra o Flamengo, na final do Campeonato Carioca, além da ausência de Germán Cano, que se recupera de lesão no menisco do joelho, a equipe também teve outros quatro desfalques: o volante Facundo Bernal, o meia Nonato e os atacantes Soteldo e Matheus Reis, todos no departamento médico.

Nonato se recupera de uma lesão de grau 1 na perna direita, conforme divulgou o clube. O jogador sentiu o problema durante a primeira partida da semifinal do Carioca contra o Vasco. O meia está na fase final do tratamento, mas ainda é dúvida.

Facundo se recupera de uma lesão parcial do ligamento cruzado posterior do joelho direito e ainda não está disponível. Já Matheus Reis sofreu uma entorse no joelho direito durante o treino do time na última quarta-feira (4). Conforme divulgou o clube, o jogador iniciou imediatamente o trabalho de recuperação.

Até o momento, o Fluminense não divulgou mais detalhes sobre o grau da lesão do atacante e o tempo de recuperação. 

Soteldo teve um problema oftalmológico não especificado pelo clube e, por isso, ficou de fora da final do Cariocão. A expectativa é de que o jogador possa retornar contra o Remo.

A partida entre o Leão Azul e o Fluminense ocorre na próxima quinta-feira (12), às 19h, no Mangueirão. O jogo é válido pela quinta rodada do Brasileirão. O Tricolor carioca é o quinto colocado na tabela de classificação, enquanto a equipe azulina está na 16ª posição.

