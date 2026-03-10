Fluminense pode ter reforços para jogo contra o Remo

O Fluminense volta a Belém para enfrentar o Remo na próxima quinta-feira (12), no Mangueirão, em jogo válido pela quinta rodada do Brasileirão. O clube carioca, que foi vice-campeão do Campeonato Carioca - assim como o Leão Azul - pode ter novidades para o duelo. O meia Alisson e o zagueiro Jullián Millán, recém-contratados, já estão regularizados e podem jogar com a camisa do Tricolor.

O nome de Alisson jogador foi registrado no BID da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na tarde da última segunda-feira (9). Com isso, o meia está apto a entrar em campo contra o Remo na próxima quinta-feira.

Alisson iniciou a temporada no São Paulo, onde estava desde 2022. O meia fez apenas um jogo com a camisa do tricolor paulista e buscou deixar o clube. O contrato do Fluminense com o jogador é de empréstimo, com possibilidade de compra, até o final de 2026. De acordo com as informações, o valor de compra seria de 2,5 milhões de euros (pouco mais de R$ 15 milhões na cotação atual).

(Reprodução / CBF)

O nome do zagueiro Jullián Millán também está regularizado. O atleta chega do Nacional, do Uruguai, tendo sido um dos destaques da última temporada no time uruguaio.

O jogador pode ser uma opção para o Fluminense já no jogo contra o Remo, pois apresenta condições físicas, já que, no último dia 1º de março, entrou em campo pelo Nacional para encarar o Peñarol, pela Liga Uruguaia.

(Reprodução / CBF)

O Flu também vive a expectativa de regularizar o centroavante Rodrigo Castillo. O jogador foi contratado junto ao Lanús, da Argentina, e ainda não aparece no BID. Mas é possível que o clube consiga a regularização do atleta para que ele esteja disponível para o técnico Luis Zubeldía no duelo contra o Remo.

Cenário

O Fluminense é o atual quinto colocado na tabela de classificação do Brasileirão, com sete pontos. O time soma duas vitórias, um empate e uma derrota. Já o Remo ainda busca sua primeira vitória na disputa. O Leão Azul está na 16ª posição, com três pontos.