Antes de jogo contra o Remo, torcida do Fluminense em Belém comemora 20 anos

O Fluminense aparece em 14º no ranking de torcidas do Brasil 2025 elaborado pelo instituto Ipsos-Ipec, em parceria com O Globo. Uma das equipes mais tradicionais do país, o time possui admiradores em todos os cantos e, em Belém, não poderia ser diferente. Na véspera do duelo entre Flu e Remo, pelo Campeonato Brasileiro, no Mangueirão, torcedores do Tricolor se reúnem para comemorar os 20 anos de uma torcida “organizada” paraense: o Movimento Flu Belém.

A torcida foi fundada em 2005 e, no último ano, comemorou 20 anos de fundação, mas a confraternização do grupo será na próxima quarta-feira (11), no bairro do Umarizal. A proposta é acolher os torcedores do Fluminense em Belém e se reunir para torcer pelo clube do coração.

A última vez que o Flu esteve em Belém foi em fevereiro do ano passado, quando enfrentou o Águia de Marabá pela primeira fase da Copa do Brasil. Na ocasião, a equipe goleou o Azulão por 8 a 0. Na ocasião, o clube promoveu uma ação para os torcedores com exposição da taça da Conmebol Libertadores.

Acostumados a ver o time de longe, os torcedores locais terão a oportunidade de acompanhar a equipe de perto na próxima quinta-feira (12).

O Fluminense é o quinto colocado da tabela de classificação, com sete pontos. Até o momento, a equipe possui duas vitórias, um empate e uma derrota. O Tricolor volta a Belém logo após perder o título do Campeonato Carioca para o Flamengo.

O Remo também terminou o Parazão com o vice-campeonato. O Leão Azul foi superado pelo Paysandu na final. No Brasileirão, o clube azulino ainda busca a primeira vitória. Até o momento, o time tem três empates e uma derrota e ocupa a 16ª posição.