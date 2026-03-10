Antes de jogo contra o Remo, torcida do Fluminense em Belém comemora 20 anos Movimento Flu Belém reúne tricolores na capital paraense na véspera do duelo do Brasileirão O Liberal 10.03.26 12h14 Torcida do Flu em Belém comemoram 20 anos de fundação (Marcelo Gonçalves/FFC) O Fluminense aparece em 14º no ranking de torcidas do Brasil 2025 elaborado pelo instituto Ipsos-Ipec, em parceria com O Globo. Uma das equipes mais tradicionais do país, o time possui admiradores em todos os cantos e, em Belém, não poderia ser diferente. Na véspera do duelo entre Flu e Remo, pelo Campeonato Brasileiro, no Mangueirão, torcedores do Tricolor se reúnem para comemorar os 20 anos de uma torcida “organizada” paraense: o Movimento Flu Belém. A torcida foi fundada em 2005 e, no último ano, comemorou 20 anos de fundação, mas a confraternização do grupo será na próxima quarta-feira (11), no bairro do Umarizal. A proposta é acolher os torcedores do Fluminense em Belém e se reunir para torcer pelo clube do coração. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)A última vez que o Flu esteve em Belém foi em fevereiro do ano passado, quando enfrentou o Águia de Marabá pela primeira fase da Copa do Brasil. Na ocasião, a equipe goleou o Azulão por 8 a 0. Na ocasião, o clube promoveu uma ação para os torcedores com exposição da taça da Conmebol Libertadores. VEJA MAIS Remo faz promoção nos ingressos para jogo contra o Fluminense pela Série A; veja valores Diretoria do Remo decidiu baixar o preço dos ingressos, após a perda do título paraense para o Paysandu Fluminense pode ter reforços para jogo contra o Remo Tricolor enfrenta o Leão Azul na próxima quinta-feira (12), no Mangueirão, pelo Campeonato Brasileiro Remo: Léo Condé projeta jogo com o Fluminense e cita possíveis saídas de jogadores Novo técnico foi apresentado no Baenão e afirmou que análises serão feitas para fazer um elenco equilibrado Acostumados a ver o time de longe, os torcedores locais terão a oportunidade de acompanhar a equipe de perto na próxima quinta-feira (12). O Fluminense é o quinto colocado da tabela de classificação, com sete pontos. Até o momento, a equipe possui duas vitórias, um empate e uma derrota. O Tricolor volta a Belém logo após perder o título do Campeonato Carioca para o Flamengo. O Remo também terminou o Parazão com o vice-campeonato. O Leão Azul foi superado pelo Paysandu na final. No Brasileirão, o clube azulino ainda busca a primeira vitória. Até o momento, o time tem três empates e uma derrota e ocupa a 16ª posição. 