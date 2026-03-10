Capa Jornal Amazônia
Paysandu leva a artilharia do Parazão pela 4ª vez seguida; último artilheiro do Remo foi em 2015

Papão garantiu título e também a artilharia do Parazão em 2026

Fábio Will
fonte

Ítalo terminou como o goleador do Parazão 2026 (Jorge Luís Totti/Paysandu)

O Paysandu terminou o Parazão 2026 com o título, vários jogadores na Seleção do campeonato, além do prêmio de artilheiro da competição. O atacante Ítalo, na sua primeira temporada no clube bicolor, garantiu a premiação com 6 gols marcados. O clube bicolor domina os números de conquistas estaduais com 51 títulos e vem sendo soberano na artilharia nas ultimas quatro temporadas.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Nos últimos quatro anos, todos os artilheiros do Campeonato Paraense foram do Paysandu. Na temporada passada Nicolas e Rossi dividiram a artilharia do Parazão com 6 gols cada. Em 2024 Nicolas apareceu mais uma vez sendo o goleador da competição com 11 gols. Já na temporada 2023 foi a vez de Mário Sérgio, que balançou as redes adversárias 10 vezes e ficou com a ponta da artilharia.

image Nicolas colecionou prêmios individuais nos anos pelo Papão da Curuzu (Igor Mota / O Liberal)

Além do Paysandu ter um domínio significativo nos artilheiros nos últimos anos, chama atenção o Remo, maior rival bicolor. O Remo não consegue ter um artilheiro do Parazão desde 2015, quando Rafael Paty, terminou a competição com 7 gols.

image Rafael Paty em 2015 defendendo o Remo (Cristino Martins / O Liberal)

Outro fator importante, em um recorte feito de 2015 a 2026, muitos jogadores que estavam em outros clubes, terminaram o Campeonato Paraense na artilharia. Um deles é o atacante Paulo Rangel. Atualmente com 41 anos, o jogador ainda está atuando e no Parazão deste nano balançou as redes 3 vezes. Ele também conquistou o prêmio da artilharia do Estadual na temporada 2022, quando balançou as redes 9 vezes, pela Tuna Luso Brasileira.

image Rangel defendendo a Águia Guerreira (Arquivo pessoal / @talitagouveafoto / instagram @pr9paulorangelofficial)

Além de Paulo Rangel, de 2015 a 2026, o Parazão teve artilheiros jogadores que atuaram pelas equipes do Bragantino, Paragominas, Castanhal e São Raimundo.

Veja a lista de artilheiros do Parazão de 2015 a 2026

2026 - Ítalo - 6 gols - Paysandu

2025 - Nicolas e Rossi - 6 gols - Paysandu

2024 - Nicolas - 11 gols - Paysandu

2023 - Mário Sérgio - 10 gols - Paysandu

2022 - Paulo Rangel - 9 gols - Tuna Luso

2021 - Cris Maranhense - 9 gols - Bragantino

2020 - Nicolas - 10 gols - Paysandu

2019 - Michel - 5 gols - Paragominas

2018 - Dedeco - 7 gols - Castanhal

2017 - Bergson - 11 gols - Paysandu

2016 - Jeferson Monte Alegre - 8 gols - São Raimundo

2015 - Rafael Paty - 7 gols - Remo

Futebol
.
