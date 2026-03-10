Galatasaray x Liverpool: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (10) pela Champions League Galatasaray e Liverpool jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Thalles Leal 10.03.26 13h45 O Liverpool somou 8 pontos a mais que o Galatasaray durante a primeira fase da Champions League (X/ @LFC) Galatasaray x Liverpool disputam hoje, terça-feira (10/03), a ida das oitavas de final da Champions League. O jogo inicia às 14h45 (horário de Brasília), no Complexo Esportivo Ali Sami Yen, em Istambul, Turquia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Galatasaray x Liverpool ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TNT e pela HBO Max, a partir das 14h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Na primeira fase, o Galatasaray terminou em 20° lugar e somou 3 vitórias, 1 empate, 4 derrotas, 9 gols marcados e 11 gols sofridos. No mata-mata, o time eliminou o Juventus após uma vitória de 5 a 2 e uma derrota de 3 a 2. Já o Liverpool ficou em 3° lugar na primeira fase e acumulou apenas 6 vitórias, 2 derrotas, 20 gols marcados e 8 gols sofridos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (10/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Champions League da Ásia, Liga dos Campeões, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão movimentam o futebol nesta terça-feira Galatasaray x Liverpool: prováveis escalações Galatasaray: Ugurcan Çakir; Roland Sallai, Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sánchez e Ismail Jakobs; Mario Lemina e Lucas Torreira; Baris Alper Yilmaz, Gabriel Sara e Noa Lang; Victor Osimhen. Técnico: Okan Buruk. Liverpool: Alisson; Jeremie Frimpong, Ibrahima Konaté, Van Dijk e Milos Kerkez; Gravenberch e Mac Allister; Mohamed Salah, Dominik Szoboszlai e Cody Gakpo (Florian Wirtz); Hugo Ekitiké. Técnico: Arne Slot. FICHA TÉCNICA Galatasaray x Liverpool Champions League Local: Complexo Esportivo Ali Sami Yen, em Istambul, Turquia Data/Horário: 10 de março de 2026, 14h45 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Liverpool Galatasaray Champions League jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL NÃO DEU ÁGUIA Tuna luta, sai na frente, mas cai nos pênaltis para o Juventude e se despede da Copa do Brasil Tima gaúcho avança e enfrentará o Águia de Marabá na próxima fase 12.03.26 23h56 Futebol Águia vence fora de casa, avança na Copa do Brasil e garante premiação milionária Time de Marabá bate o Madureira por 1 a 0 no Rio de Janeiro e assegura mais de R$ 1 milhão com a classificação 12.03.26 20h30 Copa Libertadores da América Independiente x Juventud: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (12/03) pela Libertadores Independiente de Medellín e Juventud jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 12.03.26 20h30 Copa do Brasil Barra x América-MG: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (12/03) pela Copa do Brasil Barra e América MG jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 12.03.26 20h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Águia vence fora de casa, avança na Copa do Brasil e garante premiação milionária Time de Marabá bate o Madureira por 1 a 0 no Rio de Janeiro e assegura mais de R$ 1 milhão com a classificação 12.03.26 20h30 CLASSIFICADO! Paysandu vence a Portuguesa-RJ na Curuzu e avança na Copa do Brasil Após suportar a pressão inicial da Portuguesa, Papão abriu o placar com Caio Mello e dominou o segundo tempo, ampliando com Kleiton Pego e Marcinho 11.03.26 23h27 NÃO DEU ÁGUIA Tuna luta, sai na frente, mas cai nos pênaltis para o Juventude e se despede da Copa do Brasil Tima gaúcho avança e enfrentará o Águia de Marabá na próxima fase 12.03.26 23h56 BRASILEIRÃO Remo é dominado pelo Fluminense e amarga derrota no Mangueirão Tricolor carioca é superior durante os 90 minutos e vence por 2 a 0, gols de John Kennedy e Cannobio. Leão fica no Z4 e segue sem vencer. 12.03.26 20h58