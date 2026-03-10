Galatasaray x Liverpool: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (10) pela Champions League

Galatasaray x Liverpool disputam hoje, terça-feira (10/03), a ida das oitavas de final da Champions League. O jogo inicia às 14h45 (horário de Brasília), no Complexo Esportivo Ali Sami Yen, em Istambul, Turquia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Galatasaray x Liverpool ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TNT e pela HBO Max, a partir das 14h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na primeira fase, o Galatasaray terminou em 20° lugar e somou 3 vitórias, 1 empate, 4 derrotas, 9 gols marcados e 11 gols sofridos. No mata-mata, o time eliminou o Juventus após uma vitória de 5 a 2 e uma derrota de 3 a 2.

Já o Liverpool ficou em 3° lugar na primeira fase e acumulou apenas 6 vitórias, 2 derrotas, 20 gols marcados e 8 gols sofridos.

Galatasaray x Liverpool: prováveis escalações

Galatasaray: Ugurcan Çakir; Roland Sallai, Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sánchez e Ismail Jakobs; Mario Lemina e Lucas Torreira; Baris Alper Yilmaz, Gabriel Sara e Noa Lang; Victor Osimhen. Técnico: Okan Buruk.

Liverpool: Alisson; Jeremie Frimpong, Ibrahima Konaté, Van Dijk e Milos Kerkez; Gravenberch e Mac Allister; Mohamed Salah, Dominik Szoboszlai e Cody Gakpo (Florian Wirtz); Hugo Ekitiké. Técnico: Arne Slot.

FICHA TÉCNICA

Galatasaray x Liverpool

Champions League

Local: Complexo Esportivo Ali Sami Yen, em Istambul, Turquia

Data/Horário: 10 de março de 2026, 14h45