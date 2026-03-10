Com provocações, Paysandu divulga bastidores do título do Parazão; assista

O Paysandu levantou a taça do Parazão pela 51ª vez na sua história, em um confronto direto contra o Remo, seu maior rival. Uma vitória no primeiro jogo e um empate na partida da volta, deu ao Papão o título estadual em um ano de reconstrução da equipe, que passa por dificuldades financeiras, mas que viu nas categorias de base uma fórmula de “driblar” as adversidades. O clube divulgou em seu canal oficial no YouTube os bastidores da conquista. Emoção, dúvidas, dificuldades e no fim, a taça 51 do estadual na galeria do Papão.

Nos bastidores divulgados pelo clube, o meia Marcinho, um dos símbolos dessa conquista, falou da entrega do time na decisão e citou, que mesmo com um orçamento baixo, o time do Paysandu se impôs diante do Remo, clube da Série A, com a raça e dedicação em campo.

“Mão se vence só quem ganha mais (dinheiro), vence quem se entrega dentro de campo. O Paysandu é gigante”, disse, Marcinho.

Após a conquista, já no vestiário, o lateral Edílson, que está na sua quarta temporada no clube alviceleste, comentou sobre a dedicação diária dos atletas e a importância d o técnico Júnior Rocha para a conquista bicolor, em um elenco recheado de garotos.

“Calma e pé no chão, falei que estaríamos comemorando com a aça. Nada foi por acaso, pois foi muita luta, entrega desde o início. O professor (técnico Júnior Rocha) tratou todos iguais, desde o mais experiente aos mais jovens, deu oportunidade para todo mundo. Vale a pena pra caramba jogar em um clube grande e ser campeão. Jogamos no Maior do Norte, isso é um privilégio”, falou.

O presidente bicolor agradeceu o empenho dos atletas, falou das dificuldades de estar à frente do Paysandu e citou o a importância de ter jovens na equipe, em um momento complexo.

“Nunca foi fácil. Nos momentos mais difíceis o que me alimentou foi ver no olhar de vocês de querer mais, de fazer o diferente, a coragem para jogar com atletas que estão no início de suas jornadas e merecem nosso acolhimento. Garotada isso não tem preço, vocês estão no ambiente para crescer. Esse grupo unido, forte, está só no início. Ele vai dar grandes alegrias para nossa imensa Nação bicolor, que nunca deixou de nos apoiar. Estou muito honrado por todos os dias que passei aqui com vocês, muito honrado em ter vocês como atletas e vamos juntos escrever uma linda história nesse clube gigante que é o Paysandu Sport Club”, finalizou.