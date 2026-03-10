Paysandu faz tour da taça do título do Parazão em shopping de Belém; veja o horário

O Papão conquistou mais um título do Parazão, dessa vez a conquista número 51. E o clube resolveu fazer um tour da taça de campeão por Belém. A primeira parada da taça Estrela do Norte está marcada para esta terça-feira (10), a partir das 17h, na Loja Lobo do Shopping Boulevard.

O torcedor do Paysandu poderá fazer fotos com a taça de campeão, conquistada no último final de semana, diante do Remo, seu maior rival. Além do troféu, o torcedor bicolor poderá curtir a presença do Mascote Lobo Mau.

O Paysandu consolidou sua hegemonia no futebol paraense ao conquistar seu título 51 do Parazão. O triunfo ampliou a vantagem para o Remo, seu maior rival, que possui 48 títulos do Campeonato Paraense.