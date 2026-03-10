Paysandu faz tour da taça do título do Parazão em shopping de Belém; veja o horário Papão levou o título estadual e o torcedor poderá fazer fotos com a taça Fábio Will 10.03.26 14h05 A taça Estrela do Norte ficará em exposição aos torcedores do Paysandu (Jorge Luís Totti/Paysandu) O Papão conquistou mais um título do Parazão, dessa vez a conquista número 51. E o clube resolveu fazer um tour da taça de campeão por Belém. A primeira parada da taça Estrela do Norte está marcada para esta terça-feira (10), a partir das 17h, na Loja Lobo do Shopping Boulevard. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu O torcedor do Paysandu poderá fazer fotos com a taça de campeão, conquistada no último final de semana, diante do Remo, seu maior rival. Além do troféu, o torcedor bicolor poderá curtir a presença do Mascote Lobo Mau. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)VEJA MAIS Paysandu leva a artilharia do Parazão pela 4ª vez seguida; último artilheiro do Remo foi em 2015 Papão garantiu título e também a artilharia do Parazão em 2026 Paysandu e Cametá dominam seleção do Parazão 2026; Remo aparece com apenas dois nomes na lista Com cinco jogadores na lista e prêmios individuais, Papão foi o clube mais representado; Cametá colocou três nomes Ítalo comemora título do Paysandu e provoca o Remo: 'Não sei qual será a desculpa' Artilheiro bicolor exaltou a equipe após a confirmação da conquista do Parazão no último domingo (8) O Paysandu consolidou sua hegemonia no futebol paraense ao conquistar seu título 51 do Parazão. O triunfo ampliou a vantagem para o Remo, seu maior rival, que possui 48 títulos do Campeonato Paraense. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu paysandu taça estrela do norte paysandu campeão paraense COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU FUTEBOL Paysandu faz tour da taça do título do Parazão em shopping de Belém; veja o horário Papão levou o título estadual e o torcedor poderá fazer fotos com a taça 10.03.26 14h05 futebol Paysandu inicia venda de ingressos para duelo com a Portuguesa-RJ pela Copa do Brasil Partida é válida pela terceira fase do torneio e vale mais de R$ 1 milhão em premiação 10.03.26 10h04 Futebol Joia da base, Pedro Henrique celebra primeiro título profissional com o Paysandu Volante de 19 anos destaca união entre jovens e experientes após conquista do 51º Campeonato Paraense e já projeta desafio pela Copa do Brasil 09.03.26 19h09 Futebol Após título do Paysandu, Edílson rebate favoritismo no rival e afirma: 'Em campo são 11 contra 11' O lateral-direito do Papão não deixou passar a oportunidade e 'cutucou' 09.03.26 17h15 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Paysandu inicia venda de ingressos para duelo com a Portuguesa-RJ pela Copa do Brasil Partida é válida pela terceira fase do torneio e vale mais de R$ 1 milhão em premiação 10.03.26 10h04 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (10/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Champions League da Ásia, Liga dos Campeões, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão movimentam o futebol nesta terça-feira 10.03.26 7h00 A SELEÇÃO Paysandu e Cametá dominam seleção do Parazão 2026; Remo aparece com apenas dois nomes na lista Com cinco jogadores na lista e prêmios individuais, Papão foi o clube mais representado; Cametá colocou três nomes 09.03.26 22h03 Brasileirão Fluminense pode ter reforços para jogo contra o Remo Tricolor enfrenta o Leão Azul na próxima quinta-feira (12), no Mangueirão, pelo Campeonato Brasileiro 10.03.26 11h16