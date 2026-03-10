Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Paysandu faz tour da taça do título do Parazão em shopping de Belém; veja o horário

Papão levou o título estadual e o torcedor poderá fazer fotos com a taça

Fábio Will
fonte

A taça Estrela do Norte ficará em exposição aos torcedores do Paysandu (Jorge Luís Totti/Paysandu)

O Papão conquistou mais um título do Parazão, dessa vez a conquista número 51. E o clube resolveu fazer um tour da taça de campeão por Belém. A primeira parada da taça Estrela do Norte está marcada para esta terça-feira (10), a partir das 17h, na Loja Lobo do Shopping Boulevard.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

O torcedor do Paysandu poderá fazer fotos com a taça de campeão, conquistada no último final de semana, diante do Remo, seu maior rival. Além do troféu, o torcedor bicolor poderá curtir a presença do Mascote Lobo Mau.

VEJA MAIS

image Paysandu leva a artilharia do Parazão pela 4ª vez seguida; último artilheiro do Remo foi em 2015
Papão garantiu título e também a artilharia do Parazão em 2026

image Paysandu e Cametá dominam seleção do Parazão 2026; Remo aparece com apenas dois nomes na lista
Com cinco jogadores na lista e prêmios individuais, Papão foi o clube mais representado; Cametá colocou três nomes

image Ítalo comemora título do Paysandu e provoca o Remo: 'Não sei qual será a desculpa'
Artilheiro bicolor exaltou a equipe após a confirmação da conquista do Parazão no último domingo (8)

O Paysandu consolidou sua hegemonia no futebol paraense ao conquistar seu título 51 do Parazão. O triunfo ampliou a vantagem para o Remo, seu maior rival, que possui 48 títulos do Campeonato Paraense.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

paysandu

paysandu

taça estrela do norte

paysandu campeão paraense
Paysandu
.
