Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Paysandu nunca enfrentou a Portuguesa-RJ em competições oficiais

O confronto inédito marca a entrada do time paraense na Copa do Brasil

O Liberal
fonte

O Paysandu recebe a Portuguesa-RJ embalado pela conquista do Parazão. (Thiago Gomes / O Liberal)

A estreia do Paysandu na Copa do Brasil terá um confronto inédito. Jogando em casa, o Papão recebe a Portuguesa-RJ nesta quarta-feira, às 21h30, pela terceira fase da competição. Será a primeira vez na história que as duas equipes se enfrentam em um torneio oficial. Quem avançar no duelo irá encarar o vencedor do confronto entre Portuguesa-SP e Avaí.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

O time bicolor chega embalado pela conquista recente do Campeonato Paraense, título garantido sobre o maior rival. O momento positivo também reflete a evolução da equipe dentro de campo, que vem apresentando maior consistência tática com a mistura de atletas experientes, jovens e remanescentes da última temporada. Sob o comando do técnico Junior Rocha, o Paysandu disputou 10 partidas e venceu seis.

Por ser o atual campeão da Copa Verde, o Papão entra diretamente na terceira fase da Copa do Brasil. A equipe paraense está no mesmo grupo de clubes que também iniciam a competição nesta etapa, como Ponte Preta (campeã da Série C), Barra-SC (campeão da Série D) e Confiança-SE (vice-campeão da Copa do Nordeste).

Até o momento, o Paysandu já garantiu R$ 950 mil em premiação por disputar a terceira fase. Caso avance, o clube assegura mais R$ 1,07 milhão pela classificação.

VEJA MAIS

image Paysandu inicia venda de ingressos para duelo com a Portuguesa-RJ pela Copa do Brasil
Partida é válida pela terceira fase do torneio e vale mais de R$ 1 milhão em premiação

image Paysandu, Tuna, Águia e Castanhal: veja a tabela detalhada da 3ª fase da Copa do Brasil
Final está programada para o dia 6 de dezembro, após o encerramento do Campeonato Brasileiro.

image Paysandu conhece adversário da terceira fase da Copa do Brasil; confira
Além do Papão, Águia de Marabá, Tuna Luso e Castanhal também vão disputar a terceira etapa do torneio

A Portuguesa-RJ, conhecida como “Lusinha”, chega após uma temporada mais difícil no Campeonato Carioca. O clube terminou a Taça Guanabara na zona de rebaixamento, mas conseguiu permanecer na elite estadual ao se salvar no quadrangular decisivo.

Na Copa do Brasil, o time carioca avançou na primeira fase ao vencer o Maracanã por 1 a 0.

Historicamente, a equipe do Rio de Janeiro tem pouca participação na competição. A Portuguesa-RJ disputou a Copa do Brasil apenas duas vezes, em 2004 e 2024, sendo eliminada na primeira fase em ambas.

O Paysandu, por outro lado, possui uma trajetória mais longa no torneio nacional. Ao todo, o Papão soma 28 participações na Copa do Brasil. A melhor campanha do clube aconteceu em 2015, quando chegou às quartas de final.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

paysandu

copa do brasil 2026

paysandu x portuguesa-rj

futebol brasileiro

jornal amazônia
Paysandu
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM PAYSANDU

Futebol

Paysandu nunca enfrentou a Portuguesa-RJ em competições oficiais

O confronto inédito marca a entrada do time paraense na Copa do Brasil

10.03.26 17h02

FUTEBOL

Com provocações, Paysandu divulga bastidores do título do Parazão; assista

O Papão é o maior campeão do Estado com 51 Parazões e ampliou a diferença para o Remo, que possui 48

10.03.26 16h49

FUTEBOL

Paysandu faz tour da taça do título do Parazão em shopping de Belém; veja o horário

Papão levou o título estadual e o torcedor poderá fazer fotos com a taça

10.03.26 14h05

futebol

Paysandu inicia venda de ingressos para duelo com a Portuguesa-RJ pela Copa do Brasil

Partida é válida pela terceira fase do torneio e vale mais de R$ 1 milhão em premiação

10.03.26 10h04

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (10/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Champions League da Ásia, Liga dos Campeões, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão movimentam o futebol nesta terça-feira

10.03.26 7h00

futebol

Paysandu inicia venda de ingressos para duelo com a Portuguesa-RJ pela Copa do Brasil

Partida é válida pela terceira fase do torneio e vale mais de R$ 1 milhão em premiação

10.03.26 10h04

futebol

Fluminense tem dúvidas para duelo contra o Remo pelo Brasileirão

Tricolor pode ter novidades, mas ainda monitora jogadores no departamento médico

10.03.26 13h11

Brasileirão

Fluminense pode ter reforços para jogo contra o Remo

Tricolor enfrenta o Leão Azul na próxima quinta-feira (12), no Mangueirão, pelo Campeonato Brasileiro

10.03.26 11h16

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda