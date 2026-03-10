Paysandu nunca enfrentou a Portuguesa-RJ em competições oficiais

A estreia do Paysandu na Copa do Brasil terá um confronto inédito. Jogando em casa, o Papão recebe a Portuguesa-RJ nesta quarta-feira, às 21h30, pela terceira fase da competição. Será a primeira vez na história que as duas equipes se enfrentam em um torneio oficial. Quem avançar no duelo irá encarar o vencedor do confronto entre Portuguesa-SP e Avaí.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

O time bicolor chega embalado pela conquista recente do Campeonato Paraense, título garantido sobre o maior rival. O momento positivo também reflete a evolução da equipe dentro de campo, que vem apresentando maior consistência tática com a mistura de atletas experientes, jovens e remanescentes da última temporada. Sob o comando do técnico Junior Rocha, o Paysandu disputou 10 partidas e venceu seis.

Por ser o atual campeão da Copa Verde, o Papão entra diretamente na terceira fase da Copa do Brasil. A equipe paraense está no mesmo grupo de clubes que também iniciam a competição nesta etapa, como Ponte Preta (campeã da Série C), Barra-SC (campeão da Série D) e Confiança-SE (vice-campeão da Copa do Nordeste).

Até o momento, o Paysandu já garantiu R$ 950 mil em premiação por disputar a terceira fase. Caso avance, o clube assegura mais R$ 1,07 milhão pela classificação.

VEJA MAIS

A Portuguesa-RJ, conhecida como “Lusinha”, chega após uma temporada mais difícil no Campeonato Carioca. O clube terminou a Taça Guanabara na zona de rebaixamento, mas conseguiu permanecer na elite estadual ao se salvar no quadrangular decisivo.

Na Copa do Brasil, o time carioca avançou na primeira fase ao vencer o Maracanã por 1 a 0.

Historicamente, a equipe do Rio de Janeiro tem pouca participação na competição. A Portuguesa-RJ disputou a Copa do Brasil apenas duas vezes, em 2004 e 2024, sendo eliminada na primeira fase em ambas.

O Paysandu, por outro lado, possui uma trajetória mais longa no torneio nacional. Ao todo, o Papão soma 28 participações na Copa do Brasil. A melhor campanha do clube aconteceu em 2015, quando chegou às quartas de final.