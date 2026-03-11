CBF escala árbitro Fifa para jogo entre Remo e Fluminense no Mangueirão; confira

A partida entre Remo e Fluminense, válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, será comandada pelo experiente árbitro goiano Wilton Pereira Sampaio (Fifa), conforme divulgou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O jogo ocorre nesta quinta-feira (12), no estádio Mangueirão, às 19h.

O árbitro Wilton Pereira será auxiliado por Bruno Raphael Pires e Tiago Gomes da Silva, ambos da Federação Goiana de Futebol. Já o VAR será José Cláudio Rocha Filho, de São Paulo.

Histórico

Wilton é um dos árbitros mais respeitados atualmente no futebol brasileiro. O juiz tem 44 anos, integra o quadro da Fifa desde 2013 e já participou de duas Copas do Mundo: na Rússia, em 2018, como VAR, e em 2022, no Catar, como árbitro central.

Além disso, o árbitro tem experiência em competições como a Libertadores, a Sul-Americana e a Copa América. Ele também já apitou o clássico Re-Pa em cinco oportunidades.

No ano passado, Wilton comandou o duelo entre Remo e Criciúma, válido pela segunda rodada da Copa do Brasil. Na ocasião, o Leão Azul perdeu por 2 a 1 e foi eliminado. O assistente Bruno Raphael Pires também estava no jogo.

O árbitro também apitou o jogo do Paysandu contra o Volta Redonda-RJ, válida pelo quadrangular de acesso da Série C. A partida terminou com uma polêmica envolvendo a arbitragem. O Voltaço reclamou que Wilton teria favorecido o clube bicolor durante uma substituição e expulsão de um jogador do Bicola.

Cenário

O Remo recebe o Fluminense e busca sua primeira vitória na Série A. O time azulino ocupa a 16ª posição, com três pontos, e precisa da vitória para evitar a zona de rebaixamento. Já o Flu quer se recuperar da derrota que sofreu na última rodada, para o Palmeiras. A equipe é a quinta colocada da tabela de classificação, com sete pontos.

Ambas as equipes conquistaram o vice-campeonato nos estaduais. O Remo foi superado pelo Paysandu, enquanto o Fluminense perdeu o título para o Flamengo no último domingo (8).

O jogo desta quinta-feira contra o tricolor carioca ainda vai marcar a estreia do treinador Léo Condé, contratado após a demissão do colombiano Juan Carlos Osório.