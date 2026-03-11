Capa Jornal Amazônia
Castanhal enfrenta o Nova Iguaçu em busca de classificação histórica na Copa do Brasil

Times duelam em jogo único, que além da vaga na próxima etapa da competição, dá uma premiação de cerca de R$ 950 mil

Igor Wilson

O CastanhaL entra em campo nesta quarta-feira (11), às 20h, diante do Nova Iguaçu Futebol Clube pela terceira fase da Copa do Brasil. A partida será disputada no Estádio Maximino Porpino Filho (Modelão), em jogo único que vale vaga na próxima etapa da competição e uma premiação de cerca de R$ 950 mil. Em caso de empate no tempo normal, a vaga é decidida nos pênaltis, sem prorrogação.

O Japiim chega para o confronto vivendo um momento de sentimentos mistos entre euforia e frustração. De um lado, a equipe vem mostrando um futebol consistente ao longo da temporada, com boas campanhas em competições estaduais e a classificação na fase anterior da Copa do Brasil. Do outro, a recente derrota em casa na final da Copa Grão-Pará acabou esfriando a empolgação da torcida.

Na fase anterior do torneio nacional, o Castanhal eliminou o tradicional Guarani. Após empate por 1 a 1 no tempo normal, o time paraense garantiu a vaga ao vencer por 5 a 3 nas cobranças de pênaltis diante da própria torcida no Modelão.

Poucos dias depois, porém, o clube acabou derrotado em casa pelo Capitão Poço na decisão da Copa Grão-Pará, resultado que representou uma grande decepção para o elenco e para os torcedores, já que o time vinha acumulando atuações convincentes ao longo da temporada.

Para o confronto desta quarta, o técnico Guilherme Furtado deve manter a base da equipe que vem atuando nas últimas partidas. No gol, Marcos Paulo segue como titular. A linha defensiva deve ser formada por Edielson, Ricardinho, Caio Baía e Vinícius Torres.

No meio-campo, o volante colombiano Jean Angulo tem sido um dos destaques recentes, com atuações seguras que agradaram à torcida. Ele deve atuar ao lado de Danillo Oruê e Heron na faixa central.

No ataque, a equipe aposta em velocidade pelos lados e presença na área com o centroavante Daniel GTA, que marcou na partida contra o Guarani pela fase anterior da Copa do Brasil. O setor ofensivo deve ter ainda Romarinho e Erick pelas pontas.

Como chega o Nova Iguaçu

O Nova Iguaçu chega para o confronto embalado após vitória por 2 a 0 sobre o Sampaio Corrêa-RJ na última rodada do quadrangular contra o rebaixamento do Campeonato Carioca. O resultado garantiu a permanência da equipe na elite do futebol do Rio de Janeiro.

Assim como o Castanhal, o clube da Baixada Fluminense também precisou das cobranças de pênaltis para avançar na Copa do Brasil. Depois de empatar por 1 a 1 com o Lagarto-SE no tempo normal, no Estádio Luso-Brasileiro, o Nova Iguaçu venceu por 4 a 3 nas penalidades e garantiu a vaga na terceira fase.

Entre os destaques da equipe comandada por Carlos Vitor estão o experiente goleiro Mota, o meia Lucas Cruz — eleito a revelação do Campeonato Carioca — e o atacante Xandinho.

Ficha técnica

  • Castanhal x Nova Iguaçu
  • Competição: Copa do Brasil – terceira fase
  • Data: 11/03/2026
  • Horário: 20h (de Brasília)
  • Local: Estádio Maximino Porpino Filho (Modelão), em Castanhal (PA)

Arbitragem:

  • Árbitro: Tarcisio Flores da Silva (RN)
  • Assistentes: Luis Carlos de Franca Costa (RN) e Francisco de Assis da Hora (RN)
     

Prováveis escalações:

  • Castanhal: Marcos Paulo; Edielson, Ricardinho, Caio Baía e Vinícius Torres; Jean Angulo, Danillo Oruê e Heron; Romarinho, Erick e Daniel GTA.Técnico: Guilherme Furtado
  • Nova Iguaçu: Mota; Davi, Wender, Yan Silva e Guilherme Kayron; Pedro Thomaz, Léo Rafael e Lucas Cruz; Iago, Vinicius Charopem e Xandinho. Técnico: Carlos Vitor
