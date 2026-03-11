Castanhal enfrenta o Nova Iguaçu em busca de classificação histórica na Copa do Brasil

O CastanhaL entra em campo nesta quarta-feira (11), às 20h, diante do Nova Iguaçu Futebol Clube pela terceira fase da Copa do Brasil. A partida será disputada no Estádio Maximino Porpino Filho (Modelão), em jogo único que vale vaga na próxima etapa da competição e uma premiação de cerca de R$ 950 mil. Em caso de empate no tempo normal, a vaga é decidida nos pênaltis, sem prorrogação.

O Japiim chega para o confronto vivendo um momento de sentimentos mistos entre euforia e frustração. De um lado, a equipe vem mostrando um futebol consistente ao longo da temporada, com boas campanhas em competições estaduais e a classificação na fase anterior da Copa do Brasil. Do outro, a recente derrota em casa na final da Copa Grão-Pará acabou esfriando a empolgação da torcida.

Na fase anterior do torneio nacional, o Castanhal eliminou o tradicional Guarani. Após empate por 1 a 1 no tempo normal, o time paraense garantiu a vaga ao vencer por 5 a 3 nas cobranças de pênaltis diante da própria torcida no Modelão.

Poucos dias depois, porém, o clube acabou derrotado em casa pelo Capitão Poço na decisão da Copa Grão-Pará, resultado que representou uma grande decepção para o elenco e para os torcedores, já que o time vinha acumulando atuações convincentes ao longo da temporada.

Para o confronto desta quarta, o técnico Guilherme Furtado deve manter a base da equipe que vem atuando nas últimas partidas. No gol, Marcos Paulo segue como titular. A linha defensiva deve ser formada por Edielson, Ricardinho, Caio Baía e Vinícius Torres.

No meio-campo, o volante colombiano Jean Angulo tem sido um dos destaques recentes, com atuações seguras que agradaram à torcida. Ele deve atuar ao lado de Danillo Oruê e Heron na faixa central.

No ataque, a equipe aposta em velocidade pelos lados e presença na área com o centroavante Daniel GTA, que marcou na partida contra o Guarani pela fase anterior da Copa do Brasil. O setor ofensivo deve ter ainda Romarinho e Erick pelas pontas.

Como chega o Nova Iguaçu

O Nova Iguaçu chega para o confronto embalado após vitória por 2 a 0 sobre o Sampaio Corrêa-RJ na última rodada do quadrangular contra o rebaixamento do Campeonato Carioca. O resultado garantiu a permanência da equipe na elite do futebol do Rio de Janeiro.

Assim como o Castanhal, o clube da Baixada Fluminense também precisou das cobranças de pênaltis para avançar na Copa do Brasil. Depois de empatar por 1 a 1 com o Lagarto-SE no tempo normal, no Estádio Luso-Brasileiro, o Nova Iguaçu venceu por 4 a 3 nas penalidades e garantiu a vaga na terceira fase.

Entre os destaques da equipe comandada por Carlos Vitor estão o experiente goleiro Mota, o meia Lucas Cruz — eleito a revelação do Campeonato Carioca — e o atacante Xandinho.

Ficha técnica

Castanhal x Nova Iguaçu

Competição: Copa do Brasil – terceira fase

Data: 11/03/2026

Horário: 20h (de Brasília)

Local: Estádio Maximino Porpino Filho (Modelão), em Castanhal (PA)

Arbitragem:

Árbitro: Tarcisio Flores da Silva (RN)

Assistentes: Luis Carlos de Franca Costa (RN) e Francisco de Assis da Hora (RN)



Prováveis escalações:

Castanhal: Marcos Paulo; Edielson, Ricardinho, Caio Baía e Vinícius Torres; Jean Angulo, Danillo Oruê e Heron; Romarinho, Erick e Daniel GTA.Técnico: Guilherme Furtado

Nova Iguaçu: Mota; Davi, Wender, Yan Silva e Guilherme Kayron; Pedro Thomaz, Léo Rafael e Lucas Cruz; Iago, Vinicius Charopem e Xandinho. Técnico: Carlos Vitor