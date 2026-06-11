Copa do Mundo ganha sabor mexicano em Belém Com decoração inspirada na cultura mexicana, transmissões dos jogos da seleção e promoções especiais, Que Chido! aposta na experiência cultural durante o maior evento esportivo do planeta Caio Maia e Luiz Guillherme Ramos 11.06.26 8h00 O Que Chido! entra no clima da Copa do Mundo com decoração e equipe inspiradas na cultura mexicana. (Cristino Martins / O Liberal) Em tempos de Copa do Mundo, a paixão pelo futebol ultrapassa fronteiras e transforma bares, restaurantes e espaços temáticos em pontos de encontro para torcedores. Em Belém, o restaurante mexicano Que Chido! quer proporcionar justamente essa experiência durante a competição, reunindo gastronomia, cultura e futebol em um ambiente inspirado no México. Inaugurado em junho de 2024, o estabelecimento completa dois anos de funcionamento apostando em uma proposta que nasceu da paixão dos proprietários pela culinária mexicana e tex-mex. Segundo o empresário Angenor Neto, a ideia surgiu após um período vivendo em Portugal. "Entre 2019 e 2021 moramos em Portugal, onde fiz meu curso de gastronomia. A culinária tex-mex estava muito em alta por lá, com restaurantes sempre lotados. Quando voltamos para Belém, percebemos que os restaurantes desse segmento haviam fechado. Muitas pessoas diziam que a culinária mexicana não tinha agradado ao público paraense, mas não acreditamos nisso e decidimos seguir em frente com o projeto", conta. VEJA MAIS [[(standard.Article) Confira 5 receitas fáceis de petiscos para fazer em casa na estreia do Brasil na Copa do Mundo 2026]] Calendário da Copa: baixe de graça a agenda completa dos jogos e acompanhe tudo do celular Arquivo gratuito reúne todas as partidas da Copa do Mundo de 2026 e pode ser importado para Google Agenda, iPhone, Outlook e outros aplicativos de calendário Psica lança coleção de moda inspirada na Amazônia e no futebol para a Copa do Mundo Com a estreia do Brasil na Copa do Mundo, a Psica apresenta uma coleção que une futebol, cultura amazônica e identidade regional. O destaque é a camisa Psica F.C., com referências aos rios da Amazônia, à Estrela do Norte e à cultura popular do Pará Mais do que servir pratos típicos, o Que Chido! busca oferecer uma imersão na cultura mexicana. A decoração conta com sombreros, piñatas, referências à tradicional Catrina mexicana e uma atmosfera colorida que remete ao país norte-americano. "A proposta é que o cliente viva uma experiência cultural que vai além da gastronomia. Temos música, elementos decorativos característicos e uma identidade muito ligada ao México e à cultura tex-mex", explica Angenor. Com a chegada da Copa do Mundo, o restaurante decidiu transformar essa conexão cultural também em uma experiência esportiva. Todos os jogos da seleção mexicana serão transmitidos no local. "Queremos ser um espaço de encontro da comunidade mexicana e latina em Belém, reunida em torno da comida e da cultura. Por isso entendemos que era importante transmitir os jogos da seleção mexicana", afirma. Angenor Neto (ao centro) e equipe do Que Chido! celebram a cultura mexicana em Belém. (Cristino Martins / O Liberal) Para os dias de partida, a casa prepara promoções especiais e espera receber um grande público. A expectativa é reproduzir o ambiente festivo tão característico dos torcedores mexicanos. "A tradição é assistir aos jogos com família e amigos, usando a camisa da seleção, com bandeiras, pintura no rosto, sombreros, máscaras de lucha libre, comida, música e muita cantoria. É esse clima que queremos trazer para o restaurante", destaca. O proprietário também aproveita para derrubar um dos principais mitos sobre a culinária mexicana. "Muita gente acredita que toda comida mexicana é apimentada, mas isso não é verdade. O que caracteriza essa gastronomia são os temperos naturais e os sabores marcantes. A pimenta é opcional e fica a gosto do cliente." Durante a Copa do Mundo, o restaurante vai transmitir todos os jogos da seleção mexicana e preparar ações especiais para os torcedores. A seleção, que é uma das sedes da Copa, está no grupo A, ao lado de Coreia do Sul, República Tcheca e África do Sul. A estreia será nesta quinta-feira (11), às 16 horas, no estádio Azteca, contra os Sul-Africanos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol copa do mundo 2026 futebol internacional jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Copa do Mundo Copa do Mundo ganha sabor mexicano em Belém Com decoração inspirada na cultura mexicana, transmissões dos jogos da seleção e promoções especiais, Que Chido! aposta na experiência cultural durante o maior evento esportivo do planeta 11.06.26 8h00 Futebol Ainda existe o lateral 'à brasileira'? 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