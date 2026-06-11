Copa do Mundo ganha sabor mexicano em Belém

Em tempos de Copa do Mundo, a paixão pelo futebol ultrapassa fronteiras e transforma bares, restaurantes e espaços temáticos em pontos de encontro para torcedores. Em Belém, o restaurante mexicano Que Chido! quer proporcionar justamente essa experiência durante a competição, reunindo gastronomia, cultura e futebol em um ambiente inspirado no México.

Inaugurado em junho de 2024, o estabelecimento completa dois anos de funcionamento apostando em uma proposta que nasceu da paixão dos proprietários pela culinária mexicana e tex-mex. Segundo o empresário Angenor Neto, a ideia surgiu após um período vivendo em Portugal.

"Entre 2019 e 2021 moramos em Portugal, onde fiz meu curso de gastronomia. A culinária tex-mex estava muito em alta por lá, com restaurantes sempre lotados. Quando voltamos para Belém, percebemos que os restaurantes desse segmento haviam fechado. Muitas pessoas diziam que a culinária mexicana não tinha agradado ao público paraense, mas não acreditamos nisso e decidimos seguir em frente com o projeto", conta.

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Mais do que servir pratos típicos, o Que Chido! busca oferecer uma imersão na cultura mexicana. A decoração conta com sombreros, piñatas, referências à tradicional Catrina mexicana e uma atmosfera colorida que remete ao país norte-americano.

"A proposta é que o cliente viva uma experiência cultural que vai além da gastronomia. Temos música, elementos decorativos característicos e uma identidade muito ligada ao México e à cultura tex-mex", explica Angenor.

Com a chegada da Copa do Mundo, o restaurante decidiu transformar essa conexão cultural também em uma experiência esportiva. Todos os jogos da seleção mexicana serão transmitidos no local.

"Queremos ser um espaço de encontro da comunidade mexicana e latina em Belém, reunida em torno da comida e da cultura. Por isso entendemos que era importante transmitir os jogos da seleção mexicana", afirma.

Angenor Neto (ao centro) e equipe do Que Chido! celebram a cultura mexicana em Belém. (Cristino Martins / O Liberal)

Para os dias de partida, a casa prepara promoções especiais e espera receber um grande público. A expectativa é reproduzir o ambiente festivo tão característico dos torcedores mexicanos.

"A tradição é assistir aos jogos com família e amigos, usando a camisa da seleção, com bandeiras, pintura no rosto, sombreros, máscaras de lucha libre, comida, música e muita cantoria. É esse clima que queremos trazer para o restaurante", destaca.

O proprietário também aproveita para derrubar um dos principais mitos sobre a culinária mexicana. "Muita gente acredita que toda comida mexicana é apimentada, mas isso não é verdade. O que caracteriza essa gastronomia são os temperos naturais e os sabores marcantes. A pimenta é opcional e fica a gosto do cliente."

Durante a Copa do Mundo, o restaurante vai transmitir todos os jogos da seleção mexicana e preparar ações especiais para os torcedores. A seleção, que é uma das sedes da Copa, está no grupo A, ao lado de Coreia do Sul, República Tcheca e África do Sul. A estreia será nesta quinta-feira (11), às 16 horas, no estádio Azteca, contra os Sul-Africanos.