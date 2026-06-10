Psica lança coleção de moda inspirada na Amazônia e no futebol para a Copa do Mundo

O Brasil estreia na Copa do Mundo neste sábado (13), e muitos torcedores ainda buscam o look ideal para acompanhar a competição. Para atender a esse público, a Psica lança uma coleção de moda inspirada no futebol e na identidade amazônica. O destaque da linha é a camisa Psica F.C., que traz referências aos rios da Amazônia e à cultura popular da região, onde o futebol mobiliza multidões e reúne algumas das torcidas mais apaixonadas do país.

A principal peça da coleção reúne símbolos que conectam futebol, território e cultura amazônica. As linhas da estampa remetem ao movimento das águas, enquanto elementos como a Estrela do Norte, a frase “Sentinela do Norte”, a bandeira do Pará e o número 091 reforçam a ligação com a Amazônia e a cultura paraense. A arte é assinada pelo coletivo Candiru Perigoso.

A coleção Psica F.C. celebra o futebol e a cultura amazônica, trazendo estampas inspiradas nos rios, na Estrela do Norte e na memória afetiva do Pará (Nay Jinknss)

"Moda e festival têm muito a ver porque os dois falam sobre identidade e pertencimento. A roupa é uma forma de mostrar quem a gente é e, no Psica, isso acontece muito através da cultura que a gente vive e celebra. Então trazer o futebol para essa coleção fez sentido porque ele também é um elemento muito popular, afetivo e coletivo", afirma Marina Pratagy, diretora criativa da Loja Psica.

A coleção foi desenvolvida especialmente para este novo ciclo do festival e produzida em pouco mais de um mês. Ao todo, mais de 30 pessoas participaram da criação das peças, envolvendo profissionais de design, desenvolvimento de estampas, produção, costura, acabamento, fotografia, audiovisual, comunicação, planejamento e coordenação.

"Isso mostra como uma peça dessas é sempre um trabalho coletivo. Quando ela chega pronta para o público, já passou pelas mãos e pelas ideias de muita gente que ajudou a transformar a ideia da coleção em algo real", destaca Marina.

A escolha da estética esportiva não aconteceu por acaso. Em um estado marcado por rivalidades históricas, arquibancadas cheias e uma forte relação com o futebol, a coleção aposta em um dos símbolos mais populares do país para dialogar sobre pertencimento, memória afetiva e identidade cultural.

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"O Pará pulsa futebol. Faz parte da nossa história, do nosso dia a dia, dos interiores, das periferias. O futebol faz parte do imaginário popular amazônida. Então faz todo sentido a gente falar de futebol e aproveitar esse momento da Copa do Mundo. A nossa periferia consome muito essa estética e o nosso público também", afirma Jeft Dias, diretor do Festival Psica.

Para Gerson Dias, diretor e curador do festival, a coleção leva para além dos palcos referências que dialogam com a identidade amazônica e com os elementos que inspiram o trabalho do Psica.

"A camisa reúne referências à Estrela do Norte, aos rios amazônicos e à Amazônia como esse grande guia. As ondas da estampa lembram o balanço das águas e cada detalhe reforça essa narrativa do território. A Amazônia tem muito a ensinar, e essa coleção também nasce desse olhar para a nossa própria cultura e para aquilo que nos orienta", afirma.

Além de marcar a estreia do Psica no universo das camisas inspiradas no futebol, a coleção também reforça um movimento de expansão da marca para além dos dias de festival, ampliando as formas de conexão com o público por meio da moda e de outras expressões culturais.