Miss Grand Pará abre inscrições para 2023

O concurso de beleza Miss Grand Pará está com as inscrições abertas para 2023. A vencedora da etapa estadual disputa o Miss Grand Brasil, um dos principais concursos de beleza do País. Podem participar mulheres paraenses entre 17 e 27 anos de idade, que desejam representar suas cidades ou municípios paraenses. O concurso deve ser realizado no mês de março de 2023, em Belém.

"Procuramos uma mulher que represente o poder e a inteligência da mulher paraense, uma mulher comunicativa, simpática, que goste de ser miss, que goste de concursos de beleza. O Miss Grand Pará é uma boa oportunidade para as meninas que desejem ingressar no mundo miss, pois é o concurso de beleza que mais cresce no Estado e no Brasil", explica o arquiteto Lucas Camisão, coordenador do concurso.

A atual Miss Grand Pará é a advogada paraense, Shanti Devi, que disputou o título nacional em Brasília, Distrito Federal, no final de junho deste ano, e ficou entre as 10 semifinalistas do concurso. Com 1.74m de altura e 53kg, Shanti Devi é formada em Direito, atua como advogada e modelo na capital paraense. A jovem foi aclamada Miss Grand Pará pela coordenação estadual do concurso, já que possuía todos os requisitos para disputar o título nacional.

No País, o Miss Grand Brasil vem se tornando um dos mais cobiçados entre misses de todas as regiões, sob a coordenação do empresário Henrique Fontes. O Miss Grand International chegou à sua décima primeira edição como um dos mais populares concursos de beleza do planeta, assistido por milhões de fãs em todo o mundo. Este ano, para nossa grata surpresa, a brasileira Isabella Menin, de 26 anos, atual Miss Grand Brasil, venceu o Miss Grand International e faturou o título inédito para o Brasil, que não vencia um grande concurso de beleza há 51 anos.

A causa oficial do Miss Grand International é a eliminação de guerras e conflitos através da diplomacia e boa vontade entre as nações. A vencedora do concurso, atualmente a brasileira Isabella, ganha US$ 40 mil dólares e reside em Bangkok, Tailândia, durante um ano. Além disso, viaja o mundo para divulgar a diplomacia.

Serviço: O Miss Grand Pará 2023 está com as inscrições abertas. Há taxa de investimento para participar. Mais informações por meio do instagram @missgrandpara