Dancinhas, customização de abadá e unhas personalizadas, veja as dicas para o Bloco do Nattan

A três dias de curtir o “Bloco do Nattan”, influenciadores dão dicas para o público e seguidores sobre as tendências para pular essa folia na moda. Já tivemos dicas de make e treino, agora o conteúdo vai ser de moda, e porque não uma dancinha também?

Nos próximos dias que antecedem o show, Thami Medeiros, Samara Soares, Simone Abtibol e Luan Cunha vão mostrar as suas preparações para o “Bloco do Nattan”;

Thami Medeiros, é uma influenciadora da Terra Firme, de Belém, e aposta sempre nas cores e brilho. Essas características fazem parte da vestimenta dela, mas também das unhas.

“Fazer as unhas para mim é como se fosse um evento, sempre que vou fazer meu alongamento, gosto de colocar muita identidade, personalidade e cor. Gosto que minhas unhas chamem atenção, elas estão totalmente ligadas com a minha autoestima, se eu não estiver com a minha unhas feitas, não me sinto tão bem, então, sem dúvida nenhuma as minhas unhas expressam muito sobre mim”, contou a influenciadora.

Para o “Bloco do Nattan”, Thami reserva novidades. “Como minhas unhas expressam muito sobre o meu humor, procuro colocar cores e enfeites, fazer uma decoração especial. E a dessa semana será surpresa ainda, mas sem fugir do que o carnaval pede. Quero uma unha que me represente, que fale sobre mim sem eu precisar falar. Aonde eu chego, as minhas unhas chegam primeiro. É assim que costuma ser, e assim será para esse evento”, antecipou.

O conteúdo sobre as inspirações de Thami Medeiros para o “Bloco do Nattan” pode ser conferido hoje, 18, no Instagram de oliberal.com.

Na quinta-feira, 19, será a vez de Samara Soares ajudaros foliões a irem com a coreografia afinada para o show. “Love Gostosinho”, de Nattan e Felipe Amorim foi a música escolhida por ela para ensinar para os seguidores de oliberal.com.

“Trabalho como influencer de dança, faço coreografias para artistas que querem lançar músicas novas e junto com as dancinhas viralizar as trends no Instagram e TikTok, escolhi essa música que está super em alta que também é muito fácil de dançar, assim consigo influenciar mais pessoas a dançar na internet, até porque os hits do Nattan sempre estão no topo dos mais ouvidos”, disse Samara.

Na sexta-feira, 20, Simone Abtibol e Luan Cunha vão mostrar em @oliberal um jeito fácil de customizar abadá. Com dicas mais luxuosas, outras mais básicas, com modelos para homens e mulheres, a dupla vai mostrar estilos diversos para o folião do “Bloco do Nattan”.

Simone Abtibol, a rainha das customizações de Belém, consegue ir do luxo ao básico. “O segredo é deixar a pessoa sempre confortável, e temos diversas maneiras de conseguir isso, sem deixar o brilho de fora, já que o período pede. Os abadás do ‘Bloco do Nattan’ nos deixam livres para criar, porque as peças permitem isso”, disse.