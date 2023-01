Influenciadores falam sobre saúde e make para curtir o Bloco do Nattan

Começou o bafafá para se preparar do “Bloco do Nattan”, que é no próximo sábado, 21. Para o bom folião que gosta de se organizar ao longo da semana, é importante ficar em dia com a saúde, preparar o look, pensar na make, unhas, penteados... e por aí vai! Ao longo dessa semana, vamos trazer uma série de dicas para curtir essa folia em grande estilo.

Se alguém entende de cor e brilho, é Carol Barral (@meucamarimbycb). Ela trará dicas de maquiagem e penteados hoje, 16.

A influenciadora se destaca na web pela sua energia e dicas de maquiagem. O caminho dela foi inverso, ela começou como empreendedora com o negócio sobre o tema, mas a sua marca pessoal se sobrepôs e hoje a influenciadora e o empreendimento andam lado a lado.

“O meu Instagram tem muitas dicas de produtos, dicas, rotina e provadores. Eu já trabalho como influenciadora há dois anos”, disse Carol.

O importante nesse período de pré-Carnaval e como dica para a maquiagem para o “Bloco do Nattan” é aliar as tendências às suas características pessoais. “Acho importante investir em muito brilho, cores e muito gloooowww. Para quem gosta, uma produções elaboradas, na tentativa de sermos diferenciadas, pode ser a aposta também. Ano passado eu usei e abusei das cores, e amei. Sai da minha zona de conforto, sabe? Para o ‘Bloco do Nattan’, também vou apostar nessas dicas. Aahh, e penteados e acessórios diferentes, isso faz toda diferença na produção”, antecipa Carol.

Na terça-feira, 17, será a vez de Fernando Braga (@ fefabraga_), que é ‘esquadrão da moda paraense’. Ele sempre posta vídeo comentando os looks das subcelebridades locais. Mas esta semana ele está focado no “Bloco do Nattan” e por isso já iniciou o ‘projeto saúde’ para a curtir o evento com shape em dia e com bastante energia.

“Eu malho sempre seis vezes por semana, um dia eu descanso, mas também tenho alimentação saudável. Mas quando chega a semana do bloco, meu treino é mais focado para manter a saúde mesmo, que a folia nos demanda bastante energia”, contou o Influenciador.

Fernando Braga é maquiador e trabalha com internet há mais de 5 anos. Sua primeira conta com milhares de seguidores no Instagram foi hackeada, e agora ele retorna com a caminhada na rede. “Tento levar descontração e dicas para as pessoas que me seguem. Mudanças foram feitas para me comunicar de forma simples e natural com meus seguidores. Falo muito de cuidados com beleza: corpo, rosto e mente”, explica.