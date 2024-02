Plateia atira lixo em modelos da Avavav durante desfile da Semana de Moda de Milão; vídeo

A grife Avavav ganhou os holofotes, no desfile do último domingo (25), com mais uma dinâmica provocativa com o público. Durante o encerramento da Semana de Moda de Milão, a designer sueca Beate Karlsson convocou a plateia a atirar lixo na passarela enquanto as modelos desfilavam no local. A cena repercutiu e chamou atenção nas redes sociais, dividindo opinião entre os internautas.

Beate Karlsson, diretora criativa da grife, convoca o público a jogar, copos, latas, café e plásticos e até molho de tomate atirados na passarela durante a apresentação da nova coleção. Em uma cena, é possível ver que as modelos perdem o equilíbrio ao pisar em alguns dos objetos. Já em outro trecho, uma delas inclusive cai no palco. Veja:

Enquanto os objetos eram atirados, ao fundo, comentários de ódio retirados das redes sociais eram projetados em um telão. Ao fim do desfile, no momento dos aplausos, um convidado saiu da plateia e correu com uma torta, atirando no rosto da estilista.

Até o momento, Karlsson não se pronunciou sobre a motivação e qual mensagem queria apresentar em sua proposta. Por conta das imagens projetadas, internautas comentam na web que a ideia pode estar aliada a uma crítica ao julgamento e comentários de ódio frequentes na internet.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)