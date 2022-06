Evento marca 15 anos de curso de Moda no Pará

Há 15 anos, a Universidade da Amazônia - Unama inaugurava o seu curso de Moda. Em 2007, a primeira turma ingressava no local, se tornando o primeiro curso da região na área, responsável por alçar a moda ao mundo acadêmico na Amazônia.

Nesta sexta-feira, 10, será realizado um evento em comemoração a essa data. Com palestra e desfiles de coleções inéditas dos alunos, a programação começa às 18h, no auditório David Mufarrej. Professores e egressos que têm destaque no mercado de moda. Serão homenageados.

“Ocorria um movimento mundial de profissionalização do setor da moda, surgindo os primeiros cursos de moda. Uma década depois, a Unama inicia o curso oferecendo para pessoas, que até então eram autodidatas, a oportunidade de ser um profissional da moda. Hoje, existem muitos campos de atuação, não apenas na parte da costura, mas a indústria e o marketing, o visual merchandising que está no comércio, nos shoppings, até mesmo jornalismo e a parte comercial de moda. Então o curso ele é muito completo por ser um bacharelado e lhe oferece ao aluno o conhecimento de todas essas áreas, permitindo que ele esteja bem posicionado no mercado”, lembra Felicia Maia, coordenadora do curso de Moda da Unama e mestre em Artes pela UFPA.

Em conexão a temáticas da atualidade, das artes e da moda, a palestra deste evento, terá como título “Tarsila e o guarda-roupa modernista” e será proferida pela coordenadora. Ela explica que o assunto está alinhado ao tema que foi desenvolvido junto a todas as turmas ao longo do semestre: “Semana de arte de 22: o modernismo brasileiro cem anos depois”.

“Essa data é importante para ratificar que cada vez mais o que tem da indústria de moda no mercado paraense. Isso significa dizer que ao longo desse tempo foram preparados para o mercado profissionais que podem contribuir melhor qualidade do produto de moda que está sendo comercializado”, explicou Felicia Maia.

Para encerrar a programação, duas coleções acadêmicas serão apresentadas em desfile. Uma delas celebra o modernismo na literatura com o poema “Batuque”, de Bruno de Menezes, o poeta paraense precursor do modernismo entre nós. A outra coleção, construída com roupas de brechó ressignificadas, é inspirada no estilo arquitetônico que foi grande modismo na cena urbana de Belém na primeira metade do século XX, o “Raio-que-o-parta". E haverá ainda uma exposição de ecobags, em consonância com a vertente da sustentabilidade na moda, com ilustrações inspiradas em quadros pintados por modernistas brasileiros.

“O fato de o curso ser na Amazônia traz um grande diferencial, porque ele permite que nós que somos daqui podemos trabalhar produtos com as nossas identidades e as nossas matérias primas. Mais do que ninguém, nós Amazônidas devemos nos apropriar dessas nossas riquezas e transformá-las em produto de moda e assim representar aquilo que realmente a Amazônia é”, finalizou a coordenadora.

Agende-se

15 anos do curso de Moda da Universidade da Amazônia – UNAMA

Data: sexta-feira, 10

Hora: 18h

Local: auditório David Mufarrej - Alcindo Cacela, 285 – Unama