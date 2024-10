Sephora faz evento gratuito para os amantes de beleza em Belém; veja quando

A Sephora anunciou mais uma edição do "Beauty Talks", agora, na loja de Belém, localizada no Boulevard Shopping. O evento será realizado nos dias 19 e 20 deste mês, das 12h às 20h10, e das 13h às 20h10, respectivamente. No dia, os clientes poderão conhecer e experimentar gratuitamente os produtos e lançamentos das suas marcas favoritas e participar de ativações exclusivas.

Nesta edição, estarão presentes as marcas Benefit, Dermalogica, Laura Mercier, Shiseido, Briogeo, Clinique, Nars, Wella, Montblanc, Fenty Beauty, Real Techniques, Drunk Elephant, Lancôme, Sephora Collection e Mari Maria Makeup. O evento é realizado duas semanas após a chegada da rede na capital paraense, que reuniu mais de 1.000 pessoas na inauguração.

No "Beauty Talks", os visitantes contarão com a Arena de Experiências, onde podem vivenciar tudo o que as marcas têm a oferecer, gratuitamente e sem a necessidade de inscrição prévia. Também acontecerão aulas com os treinadores e especialistas das marcas, que chegam com dicas e truques de maquiagem, skin care e cuidados com o cabelo para os visitantes.