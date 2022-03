Entenda como funciona a camuflagem de estrias, olheiras e cicatrizes

O padrão estabelecido pela sociedade de beleza e encontrado nas redes sociais muitas vezes não reflete a imagem da maioria das mulheres. Chegar nessa referência de corpo precisa, não só de uma alimentação saudável ou treino, mas de uma série de outros procedimentos aliados a uma rotina equilibrada.

Para muitas pessoas encontrar esse equilíbrio entre a vida profissional e pessoal é difícil, para outras não sobra tempo para se cuidar. Mas há quem tenha passado por algum problema de saúde que deixam sequelas marcadas na pele, ou até o mais comum: muitas mulheres tem estrias, marcas da infância marcadas no corpo ou cicatrizes.

A micropigmentadora Rosana Abreu tem um trabalho voltado para devolver a autoestima de muitas mulheres. Trabalhando com micropigmentação labial e de sobrancelha, a profissional usa técnica que consegue desenhar mamilos em quem passou por algum tratamento de câncer, através da Micropigmentação Paramédica Aréola 3D

“Nesse dia das mulheres o que me dá mais satisfação é perceber que eu conseguir devolver através dessa técnica a autoestima de dezenas de pessoas. Com muito realismo, desenho os mamilos esteticamente deixando-os o mais natural possível”, explicou.

Outra assunto que deixa muitas mulheres inseguras é a questão das estrias. Com um processo de camuflagem, é possível deixar a pele de uma cor mais uniforme. Recentemente, MC Rebecca revelou que removeu estrias e algumas manchas espalhadas pelo o corpo através dessa estética reparadora. Quem também já passou por esse processo de camuflagem foram as ex-panicats Carol Dias, Babi Muniz, Babi Rossi e Aline Mineiro, além de, Geisy Arruda.

MC Rebecca compartilhou o procedimento. (Reprodução)

“Nessa caso o segredo é encontrar uma tonalidade próximo ao da pele para que a cor fique o mais parecido. Então o local é coberto através da micropigmentação”, disse.

O procedimento é menos invasivo que uma tatuagem, já que tudo é feito na epiderme, uma camada mais externa da pele, porém, dura para sempre. “Por ser um processo permanente é necessário procurar sempre um profissional qualificado. Pesquise bastante e tenha consciência de que deseja realmente fazer aquele procedimento”, alertou.

Atenção também para o produto usado, as tintas são hipoalergênicas, ou seja, contém poucas substâncias produtoras de alergia conhecidas como alérgenos.

"A base de tudo é a informação. Eu sempre quis esconder umas manchas que tinha na perna que eram resultados de uma infância bastante ativa. Prolonguei isso por muito tempo, mas depois de muita pesquise escolhi o procedimento e o profissional que mais me agradava. Fiz e estou bastante satisfeita", relatou Ana Paula Silva.

Muitas vezes o local escolhido é bastante vascularizado, o que merece atenção redobrada. Tudo isso pode fazer com que a cicatrização seja mais demorada. Pessoas mais velhas, com pele sensível ou tendência à hiperpigmentação não podem realizar a camuflagem através da micropigmentação.

Usada para camuflar cicatrizes e manchas, ou até mesmo das olheiras, deixando um olhar menos cansado, a micropigmentação proporciona uma satisfação grande quando a mudança ocorre de forma desejada. “Muitas mulheres querem cobrir principalmente as cicatrizes do parto, que são mais largas e cumpridas. Essas marcas ficam exatamente na linha do biquíni, ou seja, muitas mães se privam de momentos de lazer por conta da vergonha”, disse Rosana.