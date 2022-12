Paraenses ganham o mundo da moda nacional e internacional

A beleza nortista preta das paraenses marcaram a moda em 2022. Helena Chichester, Bella Mello, Raissa Alcântara e Emilly Nunes ganharam destaque nos vários segmentos. Além de serem nascidas em Belém, elas possuem características únicas mas com grandes referências Amazônicas.

Os cabelos e pele negras estão em foco nas imagens, passarelas, vídeos e trabalhos de grandes marcas nacionais e internacionais.

Helena Chichester foi descoberta em Barcarena, nordeste paraense. A professora de idiomas de uma empresa norueguesa recebeu o convite para trabalhar em Milão, na Itália, o berço da alta costura. Ela ficou por lá durante quatro meses, mas precisou voar mais alto. Depois de bater em várias portas em Londres, na Inglaterra, ela assinou com uma agência pequena, em 2020, o início da pandemia. A ascensão profissional começou a ocorrer até ela fechar seu primeiro casting com a Burberry, marca high fashion britânica, um ano depois.

“Esse ano de 2022, foi muito desafiador e muito gratificante também, pois eu tive a oportunidade de trabalhar em todos os setores do Fashion, como em desfiles, e-commerces no high fashion, campanhas para marcas britânicas e francesas de bolsas, joias, cosméticos, cabelos, e os editoriais de moda para revistas, no London Fashion Week. Foi bem variado, pude fazer um pouco de tudo. Como destaque eu escolheria meus trabalhos com o time da Burberry que já faço parte há um ano e meio”, conta.

Helena tentou uma caminhada profissional no Brasil, mas ela não conseguiu emplacar em nenhuma agência. As perspectivas para o próximo ano ‘estão traçadas’: “Poder continuar no time da Burberry, pois não é simples se manter tanto tempo em uma marca tão grande. Hoje eu faço todos os fittings, showrooms, e-commerces, eventos e desfiles privados para a marca então, como meta eu gostaria de poder fazer parte da campanha e desfile principal da marca, um passo de cada vez”.

Raissa Alcântara também foi em busca dos seus sonhos. Aos 22 anos ela foi para São Paulo com a ‘cara e coragem’, como dizem. Só após 7 anos, ela começou a trilhar o caminho da moda, assinou com uma agência e trabalhou com grandes marcas, além de estrear no São Paulo Fashion Week.

“Esse ano foi o melhor da minha carreira, foi o ano que eu me conectei a uma agência que realmente acreditou no meu potencial e me ajudou a alcançar muitos sonhos. Dentre os trabalhos que fiz, irei destacar Banco Neon, ver minha foto imensa nas ruas e Metrô de São Paulo foi uma das melhores sensações. Lojas Marisa que fiz com minha filha de 6 anos também, ver nossa foto nas fachadas das lojas, inclusive na rua mais famosa de SP, a Paulista, foi incrível. Sou muito grata a tudo que conquistei esse ano. Tive minha foto na fachada das lojas pernambucanas e das lojas Torra Torra também. Foi realmente um ano incrível. Desfilei meu primeiro SPFW presencial para a marca Silverio Brand, que era um dos meus sonhos”, avalia.

Com certeza você já deve ter visto o rosto da Raissa Alcântara por aí, afinal foram mais de 10 grandes marcas que realizaram trabalhos com a paraense. Um degrau forte construído este ano, que vai gerar mais frutos em 2023. “No ano que vem pretendo conquistar cada vez mais o meu espaço na publicidade, trabalhar com marcas que admiro e fortalecer minha carreira estudando e me cuidando sempre”, contou.

Bella Mello e Emilly Nunes também se destacaram no SPFW, a primeira por fazer a sua estreia e a segunda por ser a modelo que bater um recorde com 17 desfiles.

O foco de Bella Mello são campanhas publicitárias. Este ano ela esteve ao lado de Alok para uma marca de óculos, realizou publicidade internacional para uma marca de bronzeador e ainda fez parte de um documentário de Alexandre Herchcovitch para a HBO. “Foi mais um ano de muitas conquistas e aprendizados. Só tenho a agradecer a Deus primeiramente e todo o time da Mega Model Brasil pelo profissionalismo, empenho, por acreditarem no meu potencial desde o início, não somos apenas uma equipe e sim uma família! Vibramos juntos com cada conquista! Isso também é mérito deles que trabalham duro no desenvolvimento da minha carreira e minha família pelo total apoio de sempre e nunca me desampararam, estaremos sempre unidos”, avalia.

Emilly Nunes também finaliza o ano contabilizando sucessos. A jovem deu o pontapé para a carreira internacional: "Esse ano foi um ano muito lindo, de muitas realizações. Estou muito feliz com tudo o que aconteceu até aqui. Destacaria diversos momentos, mas o SPFW foi bem marcante e também a viagem pra Argentina que fiz pela primeira vez, foi uma viagem muito marcante por ter sido na semana do meu aniversário. Para 2023, os meus planos são os melhores, estou com muitos planos para o próximo ano e uma delas é a carreira internacional”, conta.

BELEZA

A pele negra, os cabelos longos e os traços amazônicos mostram o que o mercado de moda busca nas modelos nortistas.

“A moda como conhecemos possui uma visão colonial. A cultura de moda que trabalha-se aqui no Brasil tem Raízes Eurocêntricas. Logo à moda é quem a faz, tem um olhar estrangeiro. Por isso a necessidade de mais profissionais do Norte e Nordeste nos grandes polos de moda. Senão continuaremos vendo campanhas estereotipadas e sem nenhum conhecimento da cultura nortista”, avalia Verena Rodrigues, Mestre em Comunicação, Linguagens e Cultura.