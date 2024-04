Brinco da Alane: artesã de Belém fabrica modinha criada pela paraense no BBB 24

Uma artesã de Belém resolveu entrar na modinha criada pela ex-BBB 24, Alane Dias, e recriou os brincos que a paraense usava no programa da TV Globo para vender e ganhar uma grana. Izabel Mendes trabalha na Praça da República, durante as feirinhas de domingo, vendendo brincos de crochê, mas deixou a técnica de lado para apostar nos modelos que remetem as plantas amazônicas, como fez Alane no Big Brother Brasil e, segundo ela, são sucesso de vendas.

"Vi como esse brinco destacou a beleza dela, toda essa questão regional, a identidade amazônica... Aí surgiu a ideia de vender os brincos e tá fazendo bastante sucesso, bora comprar", comentou a artesã bastante animada.

Entenda a história por trás dos brincos de Alane

Os brincos da paraense Alane Dias, que foi sucesso no BBB 24, fazem alusão a planta tamba-tajá. A lenda amazônica do Tamba-tajá diz que a planta nasceu após um grande amor entre um casal indígena da etnia Macuxi. O homem e a mulher indígena se apaixonaram perdidamente e logo se casaram. Os dois viviam felizes até que a indígena ficou gravemente doente e teve os movimentos paralisados. Seu amado, o indígena Macuxi, teceu então uma tipóia para carregar a esposa nas costas, levando-a para todos os lugares.

Um dia, Macuxi sentiu que a carga estava mais pesada que o normal. Quando desamarrou a tipóia constatou que a esposa estava morta. Desiludido por ter perdido o grande amor, o guerreiro se enterrou com o corpo da esposa na beira de um rio. Lá nasceu uma planta bonita e vistosa que a tribo denominou tamba-tajá.