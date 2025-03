Mulheres negras ganham linha de produtos inspirada em estudo inédito; veja

Com características diversas entre si, sabemos que cada pele exige um cuidado diferente para se manter sempre hidratada e bem cuidada, mas é quando fazemos um recorte racial dessa questão que é possível notar necessidades específicas e dores muito latentes das mulheres pretas e pardas. Pioneira no compromisso com a inovação e inclusão na indústria da beleza, desenvolvendo produtos que respeitam a diversidade da pele brasileira, a Natura recentemente liderou um estudo abrangente para mapear a relação entre a saúde das peles, o bem-estar e a identidade das mulheres negras. O lançamento já está à venda nas lojas físicas da marca, no e-commerce e com as Consultoras de Beleza Natura.

A pesquisa, intitulada simbolicamente de Projeto Dandara, fez um mapeamento sobre o bem-estar das mulheres pretas e pardas através de uma abordagem psicossocial para apresentar indicadores e aprendizados de conceito e marca. Dividido em fases qualitativas e quantitativas, o estudo analisou mais de 120 variações de tons de pele e revelou necessidades e desafios enfrentados por essas mulheres no cuidado com a pele, levando assim ao desenvolvimento da linha que teve o seu pré lançamento no fim de 2024.

Desafios e descobertas

A dificuldade de encontrar produtos formulados especificamente para atender às necessidades das peles ricas em melanina, a falta de representatividade na indústria da beleza e o impacto do racismo estrutural na percepção da própria identidade e autoestima foram os principais achados da pesquisa. Além disso, muitas mulheres relataram a necessidade de fórmulas que combatam a hiperpigmentação, promovem hidratação intensa e tragam brilho e radiância.

Cuidados específicos para a pele negra

A linha Tododia Jambo Rosa e Flor de Caju marca um avanço na formulação dos produtos Natura com foco nas necessidades específicas das peles ricas em melanina, trazendo pela primeira vez para Natura Tododia, ingredientes inovadores como a Niacinamida, Pantenol, Óleo de Gergelim e Vitamina E. O lançamento promove uma hidratação intensa e duradoura, enquanto auxilia na uniformização da pele e na redução de marcas escurecidas. A marca destaca que o portfólio atual já é adequado para todos os tipos e tons de pele, trazendo a tecnologia de nutrição prebiótica. No entanto, o lançamento atende diretamente às necessidades apontadas no estudo.

Cada um desses ativos tem um papel fundamental nos produtos. A Niacinamida ajuda a reduzir marcas escurecidas e melhora a textura da pele, enquanto o Pantenol proporciona ação calmante e reparadora, prevenindo o ressecamento. O Óleo de Gergelim, rico em ômega-6 e ômega-9, fortalece a barreira cutânea e garante hidratação prolongada. Já a Vitamina E possui ação antioxidante, protegendo contra danos externos e auxiliando na renovação celular.

Cheirinho exclusivo

Com foco na experiência sensorial dos produtos, a marca convidou Jerry Padoly, um dos únidos perfumistas negros do mundo, para desenvolver a fragrância de Jambo Rosa e Flor de Caju. Em uma experiência imersiva em Salvador, o perfumista criou uma fragrância exclusiva que combina notas frutais tropicais a um sofisticado corpo floral e celebra a cultura e ancestralidade desta cidade, capital do estado com maior população negra do Brasil.

“Da fórmula à fragrância, cada ingrediente foi pensado para valorizar a diversidade e oferecer um cuidado que vai além da pele. O verdadeiro sentido do Bem Estar Bem está no momento em que a mulher se vê, se reconhece e se sente representada em sua própria essência", conta Tatiana Ponce, Vice presidente de Marca e líder de Inovação da Natura.