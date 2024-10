Victoria’s Secret Fashion Show 2024: confira data, horário, onde assistir e modelos participantes

Após seis anos, o desfile icônico da Victoria’s Secret retorna em 2024. O VS Fashion Show iniciou em 1995, em Nova York, Estados Unidos. Durante edições especiais, o desfile da marca de lingerie e cosméticos ocorreu em outras cidades do mundo, como Londres, no Reino Unido. Entre as modelos que exibem peças da grife norte-americana, estão as “angels”, principais estrelas do show.

VEJA MAIS

Em 2024, o Victoria’s Secret Fashion Show traz modelos veteranas e novas, além de apresentação musical com Cher, Tyla e Lisa, idol do Blackpink. A baiana Adriana Lima, supermodelo com mais participações no desfile da VS, foi anunciada nessa segunda-feira (14). Isabeli Fontana, que desfilou oito vezes no show, também retorna às passarelas da marca. Além das brasileiras, Barbara Palvin, Gigi Hadid e Tyra Banks são algumas das modelos anunciadas.

Confira o trailer do Victoria’s Secret Fashion Show 2024

Quando é o desfile Victoria’s Secret Fashion Show 2024?

Em 2024, o desfile Victoria’s Secret Fashion Show ocorre no dia 15 de outubro, terça-feira. O evento será no mesmo local de estreia: Nova York, nos Estados Unidos.

Que horas começa o desfile Victoria’s Secret Fashion Show 2024?

A programação do Victoria’s Secret Fashion Show 2024 inicia às 18h30 no horário local (19h30 no horário de Brasília), com o tapete rosa, apresentado por Olivia Culpo e Tefi Pessoa. O desfile começa às 19h no horário local (20h no horário de Brasília).

Onde assistir o desfile Victoria’s Secret Fashion Show 2024?

Nesse ano, o desfile Victoria’s Secret Fashion Show 2024 tem transmissão ao vivo pelo YouTube, TikTok, Instagram e Prime Video. Entretanto, a live no streaming está confirmada, até o momento, apenas para os Estados Unidos.

Quais modelos participam do desfile Victoria’s Secret Fashion Show 2024?

Entre as modelos que desfilam no Victoria’s Secret Fashion Show 2024 está Adriana Lima, Isabeli Fontana, Valentina Sampaio, Barbara Palvin, Gigi Hadid, Tyra Banks, Candice Swanepoel, Imaan Hammam, Mayowa Nicholas, Grace Elizabeth, Taylor Hill, Devyn Garcia, Paloma Elsesser e Behati.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)