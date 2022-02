Sofía Jirau, de 24 anos, é a primeira modelo com Síndrome de Down a desfilar pela Victoria’s Secret

Trabalhando como modelo desde 2019, a jovem porto-riquenha Sofía Jirau, de apenas 24 anos, que esteve nas passarelas da New York Fashion Week, se tornou a primeira pessoa com Síndrome de Down a desfilar pela Victoria’s Secret. Ela também possui uma loja online chamada “Alavett”. As informações são do Estadão.

“Um dia sonhei, trabalhei nisso e hoje é um sonho realizado. Finalmente posso compartilhar meu grande segredo. Sou a primeira modelo com síndrome de Down da Victoria’s Secret!”, comemorou a jovem, pelas redes sociais.

Ela integra a campanha de lingerie da coleção Love Cloud, ao lado de outras 17 mulheres. Com intuito de estimular o empoderamento feminino e acabar com o reforço de estereótipos, a Victoria’s Secret tem passado uma reformulação da marca desde o ano passado.

“Desde o elenco de mulheres incríveis que dão vida à coleção ao incrível espírito inclusivo no set, esta campanha é uma parte importante do novo padrão da Victoria’s Secret que estamos criando”, disse o diretor criativo Raúl Martinez.