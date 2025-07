Avião de pequeno porte cai em Londres e deixa 4 mortos

As quatro pessoas que estavam a bordo de um avião de pequeno porte que caiu neste domingo, 13, pouco depois de decolar do aeroporto de Southend, perto de Londres, capital da Inglaterra, morreram. As informações foram divulgadas pela polícia nesta segunda-feira, 14.

A autoridades de Essex disseram que o trabalho continua para identificar formalmente as vítimas. "Nesta fase, acreditamos que todos os quatro são estrangeiros", disse o superintendente-chefe da polícia, Morgan Cronin, aos repórteres.

A PA, agência nacional de notícias do Reino Unido e da Irlanda, informou que um documento com a lista de passageiros indicava que dois pilotos holandeses e uma enfermeira chilena estavam entre os passageiros.

O Beechcraft B200 Super King Air, operado pela empresa holandesa Zeusch Aviation, havia voado de Atenas, na Grécia, para Pula, na Croácia, antes de seguir para o aeroporto de Southend. Ele deveria retornar à sua base em Lelystad, na Holanda, na noite de domingo. O avião turboélice de 12 metros caiu momentos depois da decolagem e começou a pegar fogo.

"Nesse estágio, é muito cedo para especular sobre o que pode ter causado esse trágico acidente", disse Lisa Fitzsimons, da Seção de Investigação de Acidentes Aéreos, que afirmou ter enviado ao aeroporto uma "equipe multidisciplinar, incluindo inspetores com experiência em operações de aeronaves, fatores humanos, engenharia e dados registrados".

O aeroporto London Southend é relativamente pequeno e fica cerca de 72 quilômetros a leste da capital britânica, sendo usado para voos de curta distância. O aeroporto permaneceu fechado nesta segunda-feira, sem previsão de reabertura.

A Zeusch Aviation opera voos de retirada médica e transplante, bem como mapeamento aéreo e fretamentos particulares, de acordo com seu site. A empresa disse que seus "pensamentos" e suas "mais profundas condolências estão com as vítimas, suas famílias e entes queridos durante esse momento incrivelmente difícil".

O Beechcraft B200 Super King Air, construído pela primeira vez na década de 1970, é um avião versátil usado em uma ampla variedade de funções em todo o mundo.

Em 2017, um avião do mesmo modelo caiu no telhado de um shopping center em Melbourne, na Austrália, momentos após a decolagem, matando o piloto e quatro turistas americanos.

*Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado pela equipe editorial do Broadcast. Saiba mais em nossa Política de IA.