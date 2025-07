Com pessoas com nanismo, festa de 18 anos de Lamine Yamal é alvo de investigação na Espanha; entenda

A festa de 18 anos do jogador Lamine Yamal, destaque do Barcelona e da Seleção Espanhola, virou alvo de críticas e investigação na Espanha. A polêmica gira em torno da suposta contratação de pessoas com nanismo para atuarem como entretenimento durante o evento, o que levou a Associação de Pessoas com Acondroplasia e Outras Displasias Esqueléticas com Nanismo (ADEE) a denunciar o caso.

Segundo a entidade, que integra a Confederação Espanhola de Pessoas com Deficiência Física e Orgânica (COCEMFE), a prática é discriminatória, reforça estereótipos e viola os direitos das pessoas com deficiência. A ADEE anunciou que entrou com uma ação judicial contra o jogador.

As autoridades espanholas agora investigam se a festa violou a legislação que proíbe a ridicularização de pessoas com deficiência. O Ministério dos Direitos Sociais da Espanha encaminhou o caso ao Ministério Público, ao Provedor de Justiça e ao Gabinete de Combate aos Crimes de Ódio, solicitando apuração detalhada.

Jesús Martín, diretor-geral da Área da Deficiência, destacou em entrevista à agência EFE que a Lei Geral de Direitos das Pessoas com Deficiência, em vigor há quase três anos, proíbe esse tipo de prática, ainda que não preveja penalidades específicas.

“Um jovem com tantos seguidores, um influenciador para outros jovens, daria esse tipo de festa, o que poderia ter um efeito dominó sobre os jovens”, alertou Martín. “Não ficaremos de braços cruzados diante dessas indicações publicadas na mídia. A lei se aplica a todos, aos humildes e aos poderosos”, completou.

Lamine Yamal está de férias

Atualmente de férias, Lamine Yamal foi visto em viagens por São Paulo, Rio de Janeiro, Sicília (Itália), Marbella (Espanha), Ibiza (Espanha), Xangai (China). O atacante também participou de shows de artistas como Ozuna e Bad Gyal, e ganhou de presente um colar avaliado em cerca de 500 mil euros (aproximadamente R$ 3,2 milhões).

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)