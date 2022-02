Pará: Jovem com síndrome de Down é aprovada em vestibular de fisioterapia

O que a maioria dos jovens almejam é conseguir ser aprovado na universidade, quando o resultado positivo acontece, vem aquele orgulho. E esse sentimento pode ser ainda maior para pessoas com algum tipo de necessidade especial, como foi o caso da Gabriela Freire Yared, de 18 anos, estudante de escola pública que é portadora da Síndrome de Down. A jovem comemora sua aprovação no vestibular de fisioterapia em Santarém, oeste do Pará. A notícia já está transformando a vida da mais nova caloura e da família, que são moradores do município de Alenquer e vão precisar mudar de cidade em breve.

Gabriela contou para a redação do portal O Liberal que sempre sonhou em ser fisioterapeuta e para realizar esse desejo tentou o vestibular em uma universidade de Santarém. Para ela, a ficha da notícia da aprovação ainda não caiu.

“Estou um pouco ansiosa, vivendo momentos, sensações diferentes, eu ainda não consigo expressar porque é uma felicidade imensa para mim”, compartilhou Gabriela

Jornada fora de casa

A jovem já vive a expectativa da mudança de vida para a realização do grande sonho de se tornar uma fisioterapeuta e cuidar das pessoas.Agora, a futura fisioterapeuta tem o desafio de deixar a cidade de Alenquer para ingressar no curso de fisioterapia em Santarém.

Emocionada ela fala de gratidão.“O que eu sinto agora é felicidade. Eu devo muito às pessoas que eu amo, que me deram força, a minha família e os meus amigos. Eles me deram uma motivação muito grande para realizar um dos meus maiores sonhos”, disse.

Primeira aluna especial da escola Burlamaqui a ser aprovada no vestibular

Gabriela é a única estudante da especial da Escola Estadual Amadeu Burlamaqui Simões, de Alenquer, que passou no vestibular até o momento.

A diretora, Eliane Brilhante, fez questão de mencionar sobre a representatividade da Gabriela, pois serve de inspiração e incentivo para que outras pessoas com limitações possam sonhar e realizar.

“Ela é um grande exemplo para nós aqui de Alenquer. É a primeira aluna com Síndrome de Down a cursar uma universidade na escola e acredito que na Calha Norte. Estamos muito felizes, com o coração repleto de muita gratidão a Deus”, comemorou a diretora.

Superação vem de berço

Ana Suely Yared, mãe de Gabriela, contou que a jovem aprendeu desde cedo que a condição dela não seria um obstáculo para viver uma vida normal. ” Sempre incentivei minha pequena, reforçando que ela poderia fazer tudo que as outras pessoas fazem. Que ser diferente é normal, que todos somos diferentes uns dos outros. Estimulamos nela a autoconfiança e a autoestima, ela é muito vaidosa”, enfatizou.

Gabriela com os amigos durante passeata no Dia Internacional da Síndrome de Down (Arquivo pessoal de Gabriela)

A mãe de Gabriela deixou um recado para os pais de crianças especiais.“E é essa mensagem que gostaria de deixar aos pais, responsáveis de crianças com Síndrome de Down: não limitem os seus filhos, socializem, apoiem e amem seus filhos, pois é isso que eles precisam”, enfatizou.

A mãe orgulhosa acrescenta que o segredo para ajudar o emocional das crianças com qualquer síndrome é não esconder eles - “não tenham vergonha ou medo, não superprotejam. Isso irá limitá-los”, recomendou.

A Gabriela também deixou um recado de incentivo para todas as pessoas com síndrome de Down que desejam cursar faculdade.

“Eu quero dizer que pessoas com Síndrome de Down, que nem eu, devem persistir e lutar que só assim a gente consegue realizar os nossos sonhos”, finalizou.