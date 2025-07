Mais um veículo atola na praia do Atalaia, em Salinópolis, neste fim de semana

Mais uma ocorrência de veículo atolado foi registrada na Praia do Atalaia, em Salinópolis. Desta vez, o episódio ocorreu na noite de domingo (13). Um vídeo mostra o automóvel atolado e banhistas tentando tirar o veículo do local.

Outra ocorrência da mesma natureza já havia ocorrido por volta das 17 horas de sábado (12). Um carro modelo Volkswagen ficou atolado na Praia do Atalaia, após avançar sobre um canal raso ao lado do restaurante Biruta. Chovia pouco antes do incidente, mas o tempo já havia aberto quando o veículo ficou preso na areia molhada

Nesta época, existem os perigos de circular com veículos na faixa de areia durante o veraneio. Especialmente em horários de maré enchente, o cuidado deve ser redobrado para evitar prejuízos e acidentes.

