VÍDEO: Carro atolado em Salinas mobiliza banhistas na tarde deste sábado (12/07)

Por volta das 17h deste sábado (12/07), um carro modelo Volkswagen ficou atolado na Praia do Atalaia, em Salinópolis, após avançar sobre um canal raso ao lado do restaurante Biruta. Chovia pouco antes do incidente, mas o tempo já havia aberto quando o veículo ficou preso na areia molhada. Confira o momento:

A maré começava a subir, e o risco de alagamento acelerou a mobilização de banhistas que tentavam, com cordas e empurrões, retirar o carro do local. Uma caminhonete foi usada para rebocá-lo, e a cena rapidamente atraiu dezenas de curiosos.

O caso reacende o alerta para os perigos de circular com veículos na faixa de areia durante o veraneio. Especialmente em horários de maré enchente, o cuidado deve ser redobrado para evitar prejuízos e acidentes.