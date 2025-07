Obra do Novo Parque Olímpico Mangueirão entra na reta final em Belém

O Governo do Pará avança para a reta final da obra do Novo Parque Olímpico Mangueirão, em Belém. Localizado entre o Estádio Jornalista Edgar Proença e a Arena Guilherme Paraense (Mangueirinho), o complexo é mais um equipamento público do Estado, cujo objetivo é fortalecer o esporte e o lazer para a população da Região Metropolitana da capital.

O espaço atenderá crianças, jovens e adultos, proporcionando mais qualidade de vida ao incentivar práticas esportivas como instrumento de promoção de saúde e de entretenimento, e principalmente como elemento de transformação social.

“Estamos ajustando os últimos detalhes de mais essa obra executada pelo Governo do Pará. Vamos entregar uma área não só para o futebol, mas também para outras modalidades, como o futevôlei, vôlei, basquete e handebol. E tudo com a devida infraestrutura para receber a população de bairros como Mangueirão, Benguí e Parque Verde, além das pessoas que vêm de outras cidades para confraternizar em um local que mantém sempre viva a nossa vocação e paixão pelo esporte”, destacou o secretário de Estado de Obras Públicas, Ruy Cabral.

Com 98% de serviços executados, o Novo Parque Olímpico Mangueirão conta com duas quadras poliesportivas, um campo de areia, duas arquibancadas, serviço de drenagem da área, além de pavimentação asfáltica para o acesso e iluminação pública.

Os serviços de acabamento da obra, executada pela Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), estão sendo realizados em uma área de aproximadamente 121 mil metros quadrados, ampliando as opções de lazer associadas ao Novo Mangueirão. Os serviços também incluem a construção dos estacionamentos G, H e I da principal praça esportiva paraense.

Parceria

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) também está envolvida nessa importante obra, que visa estimular ainda mais a prática de atividades esportivas entre crianças, jovens e adultos. Uma equipe composta por 40 custodiados da Seap está trabalhando no Complexo Esportivo do Novo Mangueirão.

“Nos últimos anos, a Seap, por meio do trabalho prisional e da articulação de parceiros como a Seop, tem se destacado em diversas grandes obras no Pará”, ressaltou Belchior Machado, diretor de Trabalho e Produção da Seap. “Essas parcerias são fundamentais, pois unem a conscientização dos custodiados, o desenvolvimento urbano e a reflexão da sociedade sobre a importância de gerar oportunidades para pessoas em processo de reinserção social”, complementou o diretor.