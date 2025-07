Foto de mucura à venda em feira de Cametá chama atenção nas redes sociais; veja

Uma imagem curiosa e, para muitos, inusitada está chamando a atenção nas redes sociais. Um internauta paraense viralizou ao publicar, na última semana, uma foto tirada na tradicional feira do município de Cametá, no nordeste do Pará, onde mucuras, também conhecidas como saruês ou gambás, aparecem à venda ao lado de peixes e outros alimentos.

Na postagem feita na rede social X (antigo Twitter), o autor brincou com a diferença cultural. “O pessoal fala muito dos alimentos exóticos da China e países asiáticos, mas mal sabem o nível da feira de Cametá-PA”, escreveu, acompanhado da imagem que mostra algumas carcaças do animal expostas em uma barraca de feira.

A publicação rapidamente viralizou, gerando centenas de reações, sendo a maioria de surpresa e estranhamento. “Estou incrédulo que comer saruê é normal em alguma região do Brasil. Eu tinha pânico desse bicho quando era criança”, comentou um usuário. Outro disse: “Eu não sabia que poderia comer gambá. Meu Deus”.

Apesar da repercussão nas redes, o consumo do animal não é novidade. “Aqui na região é comum o consumo, principalmente nas comunidades ribeirinhas. Faz parte da cultura local. Então, encontrar essas cenas pelas feiras municipais é bastante comum”, explicou o autor da publicação.

O gambá-de-orelha-preta, conhecido em diferentes partes do Brasil como saruê, mucura ou timbu, é um mamífero onívoro que desempenha um papel importante no equilíbrio ecológico, alimentando-se de insetos e pequenos vertebrados. No entanto, sua comercialização é considerada ilegal no país, conforme estabelece a Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98). A legislação proíbe a caça e venda de animais silvestres sem autorização.

Além da questão legal, especialistas em saúde pública alertam para os riscos sanitários do consumo de carne silvestre sem inspeção, incluindo a possibilidade de transmissão de zoonoses, que são doenças que podem ser passadas de animais para seres humanos.