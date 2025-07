Bragança celebra 412 anos com festas, cultura e reforço ao turismo local

O município de Bragança, no nordeste do Pará, comemora 412 anos de fundação neste mês de julho com uma programação cultural que valoriza a história, a fé e as tradições da cidade. Entre os dias 8 e 11, a Praça de Eventos será palco de shows gratuitos, atrações religiosas, manifestações populares e ações voltadas ao fortalecimento do turismo regional.

A abertura da festa, no dia 8, terá início com uma missa e uma celebração simbólica na vila onde está o marco de fundação do município. “Nosso aniversário começa valorizando a cultura e a história dos nossos ancestrais, preservando o que temos de mais precioso”, afirma a secretária de Turismo de Bragança, Maryllin Oliveira.

Na mesma noite, o público poderá conferir a energia do Arraial do Pavulagem e da aparelhagem Carabao, marcando o tom regional da festividade. No dia 9, a principal atração será o cantor Nattan, além do tradicional desfile dos candidatos e candidatas a Mister e Miss Bragança. Os dois dias seguintes serão dedicados à música religiosa, com as apresentações de Jefferson & Suellen (10) e Tony Allysson (11).

Além dos shows, a programação inclui feiras, atividades culturais e eventos que celebram o patrimônio imaterial bragantino, como a Marujada e o Círio de São Benedito. “Estamos oferecendo uma festa para todos os gostos, com diversidade de ritmos e expressões artísticas. É momento de celebrar e também de agradecer”, destaca a secretária.

Segundo Maryllin Oliveira, a prefeitura tem intensificado os preparativos para receber bem turistas e moradores, com ações que vão da capacitação do trade à melhoria da infraestrutura urbana. “Fizemos cursos de atendimento, gastronomia, roteirização turística e artesanato. Além disso, reforçamos a limpeza urbana, a segurança e o ordenamento da cidade para garantir uma experiência acolhedora a quem vier celebrar conosco.”

O impacto econômico da festividade também é expressivo. A expectativa é que a movimentação no setor de hospedagem e gastronomia supere os números do período junino, quando a rede hoteleira arrecadou mais de R$ 2,5 milhões. “Esperamos triplicar esse número agora em julho. Estamos atentos para evitar preços abusivos, porque queremos atrair visitantes o ano todo, não só em datas comemorativas”, explica.

Com praias, rios, igarapés e um vasto patrimônio histórico-cultural, Bragança se consolida como destino turístico estratégico na região. “Quem vem pra cá vive uma experiência única. Bragança tem a melhor farinha do mundo, paisagens incríveis e um povo acolhedor. É difícil vir e querer ir embora”, conclui Maryllin.

Confira a programação oficial:

08 de julho (terça-feira)

– Carabao

– Arraial do Pavulagem

Praça de Eventos

09 de julho (quarta-feira)

– Nattan

Praça de Eventos

10 de julho (quinta-feira)

– Show gospel com Jefferson & Suellen

Praça de Eventos

11 de julho (sexta-feira)

– Tony Allysson