Mocajuba: veja como ir, quanto custa, onde ficar e o que fazer

Seja conhecendo balneários, viajando para as ilhas ou até mesmo indo visitar algumas atrações turísticas de Belém, todo paraense gosta de tirar um dia para curtir um final de semana ou feriado prolongado relaxando em cidades mais afastadas da capital. Pensando nisso, a dica de lazer do final de semana do Oliberal.com é Mocajuba, uma cidade ribeirinha do nordeste do Pará, que fica às margens do Rio Tocantins. Saiba como ir, onde ficar, quanto custa e o que fazer para conhecer as belezas da região.

VEJA MAIS

Como ir para Mocajuba?

Mocajuba fica a quase 240 km de Belém, em uma viagem que dura um pouco mais de 3h40. Para chegar lá, o interessado pode optar por ir de ônibus, através da alça viária, ou veículo particular.

Quanto custa a passagem para Mocajuba?

As passagens de ônibus com viagens feitas pela linha Boa Esperança podem custar até R$ 60. Saiba mais valores através do site.

O que fazer em Mocajuba?

Conhecer o centro histórico

Conhecer o mercado municipal e visitar a igreja matriz é uma dica de passeio histórico. (Foto: Roni Moreira / Ag. Pará)

Conhecer o centro da cidade é sempre a primeira opção de passeio para o turista que gosta de ficar ciente da história de onde está visitando. Uma boa pedida para se aventurar por Mocajuba é caminhar pela orla, lugar onde quase tudo acontece, ir no mercado municipal e visitar a igreja matriz.

Passear de barco até a Ilha do Camaleão

Passear de barco até a Ilha do Camaleão é a pedida para quem quer curtir em meio a natureza. (Foto: Instagram @ilhadocamaleao)

Passear de barco pelo Rio Tocantins, considerado o segundo maior curso d’água 100% brasileiro, com destino a Ilha do Camaleão, é uma boa pedida para quem quer curtir a água, se exercitar ou só relaxar em meio a natureza. A travessia é feita diariamente pelos moradores locais e a região é disposta de lugares para beber e comer.

Desfrutar das praias de água doce

Praia dos Gorgos é uma alternativa de água doce. (Foto: Facebook)

Outro atrativo turístico de Mocajuba é a Praia dos Gorgos, uma pedida para aqueles que querem aproveitar um dia de sol recheado de bebida gelada para refrescar e banho de água doce.

Mergulhar com os botos

O Mirante loclaizado no meio da cidade oferece visita aos mais de 10 botos da região. (Foto: Instagram @botosdemocajuba)

Os visitantes de Mocajuba podem ter um encontro para lá de especial com um dos animais protagonistas do imaginário amazônico. No Mirante do Boto, o turista consegue alimentar, fazer carinho e se encantar com a beleza dos animais, mas tudo isso sob o olhar de cuidadores, que controlam as visitas para que nenhuma interferência humana seja prejudicial aos botos.

Ir nos balneários e chácaras

Chacará Vitória na Guerra é a pedida para quem quer relaxar na estrada da prainha. (Foto: Instagram @chacaravitorianaguerra)

Para aqueles que gostam de curtir sem muita agitação, as chácaras espalhadas por Mocajuba são ótimas opções para aproveitar um bom passeio em família. Uma das possibilidades é a Vitória na Guerra, localizada na estrada da prainha. O lugar é uma alternativa para ver um belo pôr do sol às margens do rio. Além disso, para quem gosta de apreciar um balneário com água bem clarinha, a alternativa é o Lago Azul do Jorjão, a 20 minutos do centro de Mocajuba, e o Balneário Sapo Negro.

Onde se hospedar em Mocajuba?

Hotel Tocantins

Hotel Tocantins é um dos melhores da região. (Foto: Foursquare)

Com uma arquitetura mais sofisticada, o Hotel Tocantins é dito como uma das melhores opções de hospedagem na região. O estabelecimento fica próximo da orla e possui estrutura para acomodar uma família inteira.

Hotel Mocajuba Palace

Localizado logo na entrada de Mocajuba, o Hotel Palace é disposto de uma acomodação simples, mas que oferece muito conforto e praticidade aos clientes que querem ficar pelo centro da cidade

Onde comer em Mocajuba?

O Bar do Aldo é uma opção de restaurante às margens do rio. (Foto: Instagram @bardoaldo)

Tapiocaria Delícias da Karlene: Opção de café e lanche.

Bar do Aldo: Comidas e petiscos variados na orla de Mocajuba.

Restaurante da Rosa: Comida brasileira.

Casa do Caldo e Pizzaria Sabor da Terra: Caldo, pizza, tira gosto e comidas diversas.

Ki-Delicia: Panificadora.

Veja outros lugares para conhecer no Pará

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)