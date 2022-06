Barcarena: veja como ir, quanto custa, onde ficar e o que fazer

Passar um final de semana inteiro desligado da rotina puxada do dia-a-dia é um dos maiores desejos dos paraenses que querem relaxar em meio a natureza, desfrutar de um bom banho de rio ou fazer atividades ao ar livre. Pensando nisso, a dica de lazer para o final de semana do Oliberal.com é Barcarena, um destino muito conhecido pelos veranistas devido suas praias paradisíacas e restaurantes que oferecem o melhor da gastronomia regional. Saiba detalhes como ir, onde ficar, quanto custa e o que fazer para desfrutar dos atrativos do município.

VEJA MAIS



Como ir para Barcarena?

Para chegar até Barcarena, saindo de Belém, o visitante pode escolher duas opções: Alça Viária, de veículo particular ou ônibus (Terminal Rodoviário de Belém). E fluvial, de lancha, barco ou balsa. O tempo do trajeto depende do meio de locomoção escolhido, mas varia entre 1h a 2h.

Quanto custa a passagem para Barcarena?

Para quem optar pela via fluvial, os embarques são feitos em três pontos diariamente:

Porto da Praça do Pescador, no Ver-o-Peso: transporte feito por lanchas, com uma hora de travessia (R$ 13,60). Portos da Praça da Sé (Rua Siqueira Mendes, bairro da Cidade Velha): transporte feito por barcos de linha, com passagens a R$ 16,20 (desembarque em Barcarena) e R$ 20,00 (desembarque em Vila do Conde). Porto da Balsa/Arapari (Estrada Nova e Bernardo Sayão): travessia de carros pequenos a R$ 37,44.

O que fazer em Barcarena?

Mergulhar na Praia do Caripi

A Praia do Caripi é um dos maiores atrativos de Barcarena. (Foto: Instagram @samaumaparkhotel_oficial)

A Praia do Caripi é uma ótima pedida para aqueles que querem aproveitar um dia de sol regado de bebida gelada para refrescar, peixes e mariscos da região e água do rio. O lugar é um dos mais conhecidos de Barcarena e chama atenção pela sua beleza natural e o belo pôr do sol, que pode ser apreciado de um grandioso pier.

Ter uma experiência única na Ilha das Onças

A Ilha das Onças é a pedida para o turista que quer ter uma experiência única. (Foto: Instagram @recantoaimore)

Outra alternativa para quem quer curtir um dia pelas águas do rio é a Ilha das Onças. Apesar de estar muito ligada a Belém, a região pertence ao município de Barcarena, e já se tornou um dos destinos mais requisitados pelos paraenses. O lugar oferece restaurantes renomados e hospedagens que prometem entregar uma experiência bem nativa aos turistas.

VEJA MAIS

Almoçar no Eco Marina-Reserva Arrozal

Vista de cima da Reserva Arrozal. (Foto: Instagram @reserva_arrozal)

A Marina Reserva Arrozal fica às margens do Furo do Arrozal (barco) ou no Ramal do Íris/Fazendinha (veículo particular). O restaurante a beira rio é um lugar ideal para se conectar com a natureza, praticar canoagem e experimentar o melhor da gastronomia.

Conhecer a Ilha Trambioca

Praia do Guajarino na Ilha Trambioco. (Foto: Instagram @praiadoguajarino_ilhatrambioca)

A 30 minutos do município, em uma travessia feita de balsa, fica a Ilha Trambioca, mais um paraíso escondido dentro do Barcarena. O local é a pedida para aqueles que buscam mais calmaria e descanso. Lá, o visitante pode desfrutar de várias praias como a do Farol, Guajarino, Sirituba e Cuipiranga.

Onde se hospedar em Barcarena?

Samauma Park Hotel

O Samauma dispõe de vários tipos de hospedagens, incluindo chalés. (Foto: Tripdivisor)

Ideal para levar a família ou ir com amigos, o Samauma Park Hotel é uma das opções para quem não quer deixar o conforto de lado. O hotel oferece hospedagem em chalés às margens da Praia do Caripi, tem restaurante próprio, uma vasta área de lazer e casa na árvore.

Raludi Hotel

Raludi Hotel é uma alternativa para quem quer economizar na viagem. (Foto: Instagram @hotelraludi)

O Raludi Hotel é uma opção de hospedagem para aqueles que querem economizar no passeio. O estabelecimento fica próximo a supermercados, bancos e praias, oferece café da manhã, wi-fi, TV a cabo e lavanderia própria.

Equinocios Hotel

Equinocios Hotel oferece hospedagens mais executivas. (Foto: Instagram @equinocioshotel)

O Equinocios Hotel é um estabelecimento com formato mais executivo, por isso, dispõe de uma arquitetura mais tradicional. O hotel fica a 2 minutos da praça de alimentação da Vila dos Cabanos, a 10 minutos da Praia do Caripi e dos portos.

Hotel Pioneiro

O Hotel Pioneiro é conhecido pelo seu jardim dentro do espaço. (Foto: Instagram @hotel_pioneiro)

O Hotel Pioneiro é outro que promete conforto, economia e segurança. O local é conhecido pelo seu jardim no meio do salão e pelo cantar dos pássaros.

Onde comer em Barcarena?

Caldeirada especial do Santa Fé Restaurante Rual. (Foto: restauranterural)

Maloca do Orlando: Um dos mais conhecidos da região e frequentado por fários famosos.

Bistrô Girassol: Opção para os turistas que decidirem atravessar para a Ilha Trambioca.

Marisqueira Beach: A pedida para um almoço em família mais sofisticado.

Santafe.restauranterural: Especialista em culinária regional.

VEJA OUTROS LUGARES PARA CONHECER NO PARÁ

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)