Ilha do Combu: veja como ir, quanto custa, onde fica e o que fazer

A Ilha do Combu é, atualmente, um dos destinos preferidos dos belenenses e turistas que visitam a capital do Pará. Esse ponto turístico encantador possui vários restaurantes e espaços de lazer, onde o público pode aproveitar uma ótima refeição e curtir um banho de rio.

O local também oferece uma experiência única de passear observando a paisagem da floresta. Sem falar que é muito conhecida pela produção de açaí e cacau, iguarias que compõem os pratos típicos do lugar e também a casa do chocolate.

A capital paraense serve de paisagem para os visitantes da Ilha do Combu (Márcio Nagano/O Liberal)

Como chegar na Ilha do Combu?

Para chegar à Ilha do Combu, basta fazer uma travessia que leva cerca de 15 minutos de barco pelo Rio Guamá. Há barcos realizando a viagem para a ilha todos os dias e em praticamente todos os horários.

Travessia de barco para a Ilha do Combu (Márcio Nagano/O Liberal)

Onde posso pegar o barco para ir até a Ilha do Combu?

Para chegar até a Ilha do Combu, a pessoa precisa pegar um barco na Praça Princesa Isabel, no bairro Condor, em Belém. Veja onde ela fica:

Qual o valor da travessia para a Ilha do Combu?

Após chegar na Praça Princesa Isabel, a pessoa irá encontrar diversos barqueiros fazendo as travessias. O transporte até a Ilha do Combu custa entre R$ 7 e R$10.

Que roupa usar para ir a Ilha do Combu?

Dependendo do local escolhido para visitar na Ilha do Combu, use roupas leves e calçados confortáveis. Também é importante levar roupas de banho e toalhas, se pretende aproveitar para entrar no rio. Não esqueça o protetor solar, boné ou chapéu e repelente.

O que fazer na ilha Combu?

Um dos principais destinos dos visitantes da Ilha do Combu são os restaurantes. Há dezenas de locais onde o público pode aproveitar para fazer suas refeições com pratos típicos e diversos peixes da região. Além disso, alguns desses estabelecimentos também possuem atrações como música ao vivo e áreas para banho no rio. Os valores dos pratos e a quantidade de comida variam por estabelecimento.

Outra atração muito famosa para quem visita a Ilha do Combu é a “rota do chocolate”, onde acontece a parada para conhecer a “Casa do Chocolate”. No local é feita a comercialização de chocolate artesanal, além do público poder acompanhar todo o processo do cacau até virar chocolate. Também há a degustação de alguns bombons e doces regionais feitos com o chocolate orgânico.

Qual restaurante escolher para ficar na Ilha do Combu?

Existem muitos restaurantes que o público pode escolher para descer e aproveitar na Ilha do Combu. Ao chegar na Praça Princesa Isabel, antes de embarcar para fazer a travessia, há fotos de alguns desses estabelecimentos e suas atrações, na parede próxima aos barqueiros. A maioria oferece área para tomar banho de rio - até mesmo piscinas, áreas para as crianças, trilhas, espaço de jogos, música ao vivo e muitas redes. Para voltar, é só aguardar algum barco que passe pelo seu restaurante. Eles estão sempre indo e vindo.

Onde almoçar na Ilha do Combu

Restaurante Boá na Ilha

Chalé da Ilha do Combu

Restaurante Ribeirinho

Casa Combu Belém

Restaurante Solar da Ilha

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)