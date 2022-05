Serra das Andorinhas no Pará: veja como ir, quanto custa, onde ficar e o que fazer

A dica de lazer para o final de semana paraense do oliberal.com é o Parque Estadual Serra dos Martírios, também conhecido como Andorinhas (PESAM), em São Geraldo do Araguaia, no sudeste do Pará. A região é uma área de transição de dois biomas, o cerrado e a floresta amazônica, que totaliza uma área de 60 mil hectares de muita vegetação. A Serra das Andorinhas, além de oferecer lazer aos seus visitantes, é fonte de estudos botânicos e arqueológicos, pois possui o segundo maior sítio de inscrições rupestres a céu aberto. Saiba como ir, onde ficar e o que fazer nessa área de proteção ambiental, uma das mais ricas em biodiversidade do país.

VEJA MAIS

Como ir para Serra das Andorinhas?

A Serra das Andorinhas fica localizada em São Geraldo do Araguaia, no sudeste do Pará, quase na divisa com Tocantins. De Belém são 680 km de estrada, em um trajeto que pode ser feito de ônibus; saindo do terminal rodoviário, ou veículo particular. A viagem dura em média 12 horas. Para aqueles que vão de ônibus, uma opção é ir para Marabá e de lá se deslocar até o municipio. A distância entre Marabá e São Geraldo do Araguaia é de, aproximadamente, 135 km.

Quanto custa a passagem para a Serra das Andorinhas?

A passagem para Marabá, até fevereiro de 2022, custava R$ 117. Vale lembrar que terá um adicional de transporte até São Geraldo do Araguaia. Algumas empresas ofertam o serviço, basta ficar atento ao Instagram Serra das Andorinhas Pará.

O que fazer na Serra das Andorinhas?

Desbravar as cavernas

A Carverna das Andorinhas e do Morcego são uma das mais conhecidas da serra. (Foto: Agência Pará)

No parque Serra das Andorinhas já foram registradas cerca de 400 cavernas oficiais, sendo que pelo menos 600 são conhecidas pelos estudiosos, que acreditam que a região possui mais de mil. Uma das mais conhecidas é a Caverna da Serra das Andorinhas e a do Morcego.

Mergulhar na Cachoeira 3 quedas

A Cachoeira 3 Quedas é uma alternativa para mergulhar após as longas trilhas. (Foto: instagram @serradasandorinhas / @fernandogoodvibes)

A Cachoeira das 3 Quedas é uma dos programas preferidos do Parque Estadual Serra das Andorinhas para quem gosta de curtir uma água geladinha em meio a natureza. Lá, o visitante precisa pagar uma entrada de R$ 30 para desfrutar da grande área de lazer. Opções de acampamento, realizadas com reservas, estão disponíveis no local, bem como refeições.

Outras cachoeiras

Cachoeira 4 Quedas Véu de Noiva Caldeirão do Diabo

Fazer trilhas e rapel

O rapel é indicado para aqueles que gostam de se aventurar. (Foto: Tv Liberal)

Para aqueles que gostam de se aventurar na natureza a região é ideal para aproveitar as trilhas. As caminhadas podem durar até duas horas, de um caminho repleto de plantas, árvores e gravuras rupestres. Ao final, o turista pode se deparar com a cachoeira do Spanner, que tem uma queda de mais de 70 metros. Vale ressaltar que o caminho só é feito com guia autorizado da Ideflor-Bio. A cachoeira da 4 quedas é um dos locais onde os turistas praticam rapel.

Ir na Casa de pedra

A Casa de Pedra é uma paradas obrigatórias da região. (Foto: Instagram @cantinhomadalena)

A Casa de Pedra é considerada o coração do parque. Lá, os registros arqueológicos podem ser vistos e explicados detalhadamente pelos guias turísticos. O lugar também é considerado um templo religioso, palco da festividade do divino espírito santo.

Onde ficar?

Acampamento

Uma opção de hospedagem para quem gosta de curtir uma viagem cheia de aventuras é o acampamento da região. O alojamento é feito apenas com reserva e custa R$ 25 por pessoa a cada dia.

Cantinho da Madalena

Hospedagem no Cantinho da Madalena. (Foto: Instagram @cantinhodamadalena)

Intitulado como "tudo simples e às vezes rústico", o Cantinho da Madalena fica na Vila Santa Cruz, onde há um sítio arqueológico de grande importância para a antropologia. O estabelecimento é um restaurante e também hospedagem, tem jardim encantado e horta própria.

Hotel ou pousada em São Geraldo do Araguaia

Outra alternativa de hospedagem são as pousadas e hotéis espalhados por São Geraldo do Araguaia. Os locais podem ser encontrados com facilidade na região e o visitante pode escolher a opção que cabe no bolso.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)