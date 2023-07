Ilha das Onças Barcarena-Pará: veja como ir, quanto custa, onde ficar e o que fazer

Para aqueles que buscam mais conforto, calmaria e querem fugir um pouco da rotina corrida da semana, a Ilha das Onças é a dica de lazer ideal para curtir um final de semana relaxante à beira rio. A região pertence ao município de Barcarena e vem se consolidando como uma das boas alternativas de passeio tanto para quem vive na Região Metropolitana de Belém como para os turistas que chegam à capital paraense. Pensando nisso, o portal OLiberal.com levantou informações de como chegar até lá, quanto custa e onde ficar para aproveitar bem os atrativos da região.

Como ir para a Ilha das Onças?

A Ilha das Onças está ligada geográfica e economicamente à capital do Pará, Belém, porém, pertence ao município de Barcarena. Para chegar até lá é necessário fazer uma travessia de barco, que sai do Porto Shalom (Rua Siqueira Mendes, 160), ao lado do bar Açaí Biruta, na Cidade Velha. O trajeto dura cerca de 30 minutos pelo rio Pará, ao sabgor da brisa da baía e em meio à natureza.

Quanto custa a passagem para a Ilha das Onças?

A passagem custa R$ 12 cada trecho, ou seja, R$ 24 ida e volta. Os embarques começam a partir das 10h e são feitos a cada uma hora, dependendo da lotação. Caso vá de carro particular até o porto, o local oferece um estacionamento próprio e cobra uma taxa de R$ 15 pelo serviço.

O que fazer na Ilha das Onças?

Tomar banho de rio

Tomar banho na água gelada do rio é uma das alternativas de lazer para aqueles que querem se refrescar quando chegam na Ilha das Onças. Para quem não sabe nadar ou tem medo de mergulhar no rio, o cercadinho dos decks é uma opção mais "segura" para aproveitar.

Conhecer os restaurantes

Recanto Aimoré

Localizado no Furo do Nazário, o Recanto Aimoré é um refúgio para os turistas que querem degustar pratos típicos, frutos do mar e curtir as águas geladas do rio.

Rusty na Ilha

Uma novidade mais recente da Ilha das Onças é o Rusty na Ilha, outro restaurante na beira do rio que oferece várias opções de peixe, como o pirarucu e o filhote, uma caldeirada apetitosa para os amantes de caldo e doses de açaí.

Passear de canoa e fazer aula de Yoga

Uma das opções para aqueles que querem se aventurar ou relaxar é o passeio de canoa e as aulas de Yoga. As aulas têm vagas limitadas e geralmente são anunciadas com antecedência. Já o passeio de canoa é uma opção para que quer desbravar o rio e fazer ótimos cliques.

Onde se hospedar na Ilha das Onças?

Casa do Celso

Para aqueles que querem sair um pouco da rotina corrida da cidade e relaxar, a Pousada e Restaurante Casa do Celso é uma ótima opção de hospedagem na Ilha das Onças. O local fica no Furo Grande e oferece para seus visitantes uma proposta sustentável e o mais semelhante possível da vivência local, longe do sinal do celular, sem a presença de bebidas alcoólicas e em contato direto com a natureza. As opções de passeio de canoa e aula de Yoga podem ser encontradas no estabelecimento.

