CNU 2: Pará concentra 76% das vagas da Região Norte no Concurso Nacional Unificado

O Governo Federal publicou, nesta segunda-feira (30), o edital da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CNU 2), com 3.652 vagas distribuídas em 32 órgãos públicos. A Região Norte foi contemplada com 135 oportunidades, sendo 103 delas concentradas no Pará.

A seleção oferece vagas para cargos de níveis médio, técnico e superior, com salários iniciais que variam de R$4 mil a R$16.413,35. Do total de vagas, 3,7% foram destinadas à Região Norte. O estado do Pará concentra a maior parte dessas oportunidades, enquanto os demais estados da região contam com vagas regionais ou compartilhadas com outras unidades federativas.

As inscrições estarão abertas a partir de amanhã, quarta-feira (2) e seguirão até 20 de julho de 2025, com taxa única de R$70. Pedidos de isenção podem ser solicitados de 2 a 8 de julho. A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 5 de outubro, das 13h às 18h. Os candidatos aprovados nessa primeira etapa serão convocados para a prova discursiva, marcada para 7 de dezembro. O envio de títulos poderá ser feito entre os dias 13 e 19 de novembro. Já o período para confirmação de cotas será de 8 a 17 de dezembro. A previsão é que a primeira lista de classificação seja divulgada em 30 de janeiro de 2026.

Vagas

Das 3.652 vagas do concurso, 2.480 são para provimento imediato, sendo 1.972 de nível superior e 508 de nível intermediário. Outras 1.172 vagas são para formação de cadastro reserva, todas destinadas a cargos de nível superior. O modelo do CNU 2 segue o mesmo do primeiro concurso unificado, com provas organizadas por blocos temáticos e possibilidade de o candidato se inscrever para diferentes cargos dentro de um mesmo bloco, definindo a ordem de preferência.

As provas serão aplicadas em duas etapas, em 228 municípios brasileiros. A estrutura do concurso é dividida em nove blocos temáticos: Seguridade Social, Assistência Social e Previdência; Cultura e Educação; Ciências, Dados e Tecnologia; Engenharias e Arquitetura; Administração e Finanças Públicas; Desenvolvimento Socioeconômico; Justiça e Defesa; Intermediário – Saúde; e Intermediário – Regulação.

Distribuição regional

A maior concentração de vagas está no Distrito Federal, que reúne 2.089 vagas (57,2% do total). Em seguida aparecem as regiões Sudeste (814 vagas, 22,3%) e Nordeste (165 vagas, 4,5%). A Região Norte, com suas 135 vagas, fica à frente apenas das regiões Sul (54 vagas, 1,5%) e Centro-Oeste (4 vagas, 0,1%). Outras 391 vagas (10,7%) têm distribuição nacional, com lotações em diferentes regiões do país.

No Pará, as 103 vagas estão distribuídas entre os seguintes órgãos federais: Ministério da Saúde, Ministério da Defesa, Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA), Agência Nacional de Mineração (ANM) e Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ). A maioria das oportunidades está concentrada nas cidades de Belém e Ananindeua.

Nos demais estados da Região Norte, as vagas são em número reduzido e, em grande parte, compartilham lotações multirregionais. No Amazonas, há vagas para assistente social, enfermeiro, médico, nutricionista e psicólogo no Comando do Exército, além de uma vaga para engenheiro de pesca no MPA e técnicos nos órgãos ANM e ANTAQ, todos em Manaus. No Amapá, há vaga para técnico da ANTAQ em Santana. Já os estados de Rondônia, Roraima e Tocantins contam com vagas técnicas da Agência Nacional de Mineração, com lotação prevista em qualquer um desses estados da região.