Sefa vai ofertar concurso com 286 vagas para carreira fiscal

Na quarta-feira (25/6), a vice-governadora do estado do Pará, Hana Ghassan, anunciou a autorização do Concurso da Secretaria da Fazenda do Pará (Sefa-PA). O certame ofertará 286 vagas de nível superior para a carreira fiscal.

A oportunidade contemplará os cargos de analista fazendário, auditor fiscal e fiscal de receitas. No vídeo de divulgação do anúncio, Hana, que é auditora fiscal concursada, convida os concurseiros para futuramente se inscreverem na prova. “Eu conquistei o meu sonho e agora chegou a sua hora de ser meu colega”, declarou.

O próximo passo é esperar a divulgação do edital no Diário Oficial do Estado, para então saber qual será a distribuição de vagas, quando será a data da prova e o conteúdo programático.