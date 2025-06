CNU 2: Confira os cargos e especialidades com vagas no Pará

A segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 2) tem vagas no Pará em diferentes cargos distribuídos em oito dos nove blocos temáticos. Há oportunidades no estado em órgãos como Ministério da Saúde, Ministério da Defesa, Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA), Agência Nacional de Mineração (ANM) e Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ). A maioria das oportunidades é para Belém e Ananindeua.

Na relação de cargos e especialidades em cada um dos nove blocos temáticos divulgada na última quinta-feira (26/6), pelo Ministério da Gestão, além das vagas confirmadas especificamente para o estado do Pará, também há, em algumas áreas, uma certa quantidade de vagas que serão distribuídas pela região ou entre as capitais brasileiras. Isso significa que as oportunidades no Estado podem aumentar.

A divisão por áreas de atuação foi divulgada com o objetivo de facilitar a escolha dos candidatos, no momento da inscrição no processo seletivo. Segundo o governo federal, o edital oficial com as regras e prazos do certame será divulgado na próxima semana. A previsão do MGI é que as inscrições sejam abertas somente na segunda quinzena de julho.

Em todo o Brasil, serão ofertadas 3.652 vagas para 36 órgãos federais.

Os nove blocos temáticos do CNU 2 são:

1. Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência;

2. Cultura e Educação;

3. Ciências, Dados e Tecnologia;

4. Engenharias e Arquitetura;

5. Administração;

6. Desenvolvimento Socioeconômico;

7. Justiça e Defesa;

8. Intermediário – Saúde;

9. Intermediário – Regulação.

Veja as vagas confirmadas no Pará:

Bloco temático: Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência Social

Órgão: Ministério da Saúde (MS)

Analista de Gestão em Pesquisa e Investigação Biomédica / Pesquisa e Desenvolvimento (1 vaga )- Belém (PA) ou Ananindeua (PA)

Pesquisador em Saúde Pública / Conservação de primatas não-humanos (1 vaga) - Belém (PA) ou Ananindeua (PA)

Pesquisador em Saúde Pública / Medicina Veterinária aplicada à primatologia (2 vagas) - Belém (PA) ou Ananindeua (PA)

Tecnologista em Pesquisa e Investigação Biomédica / Patologia clinica aplicada à Primatologia (1 vaga) - Belém (PA) ou Ananindeua (PA)

Analista de Gestão em Pesquisa e Investigação Biomédica / Gestão laboratorial (2 vagas) - Belém (PA) ou Ananindeua (PA)

Analista de Gestão em Pesquisa e Investigação Biomédica / Psicologia educacional e organizacional (1 vaga) - Belém (PA) ou Ananindeua (PA)

Pesquisador em Saúde Pública / Bacteriologia e micologia (1 vaga) - Belém (PA) ou Ananindeua (PA)

Pesquisador em Saúde Pública / Bioinformática (1 vaga) - Belém (PA) ou Ananindeua (PA)

Pesquisador em Saúde Pública / Entomologia (1 vaga) Belém (PA) ou Ananindeua (PA)

Pesquisador em Saúde Pública / Epidemiologia (1 vaga) - Belém (PA) ou Ananindeua (PA)

Pesquisador em Saúde Pública / Parasitologia (1 vaga) - Belém (PA) ou Ananindeua (PA)

Pesquisador em Saúde Pública / Patologia veterinária (1 vaga) - Belém (PA) ou Ananindeua (PA

Pesquisador em Saúde Pública / Saúde e ambiente (1 vaga) - Belém (PA) ou Ananindeua (PA)

Pesquisador em Saúde Pública / Virologia (3 vagas) - Belém (PA) ou Ananindeua (PA)

Tecnologista em Pesquisa e Investigação Biomédica / Biotério de animais de laboratório (1 vaga) - Belém (PA) ou Ananindeua (PA)

Órgão: Comando da Marinha (CM) do Ministério da Defesa

Médico Traumato-ortopedia (1 vaga) - Belém – PA

Médico / Anestesiologia (1 vaga) - Belém – PA

Médico / Infectologia (1 vaga) - Belém – PA

Médico / Intensivista clínico (2 vagas) - Belém – PA

Médico / Oftalmologia (1 vaga) - Belém – PA

Órgão: Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI)

Assistente Social (80 vagas no Brasil) - Brasília-DF e capitais dos Estados brasileiros

Psicologia (12 vagas no Brasil) - Brasília - DF e demais capitais dos Estados brasileiros

Médico / Medicina do Trabalho (27 vagas no Brasil) - Brasília - DF e capitais dos estados

Médico / Psiquiatria (27 vagas no Brasil) - Brasília-DF e capitais dos estados

Médico / Clínica Médica (26 vagas no Brasil) - Brasília-DF e capitais do estados

Bloco temático: Cultura e Educação

Órgão: Ministério da Saúde (MS)

Analista de Gestão em Pesquisa e Investigação Biomédica / Comunicação Social (2 vagas) - Belém (PA) ou Ananindeua (PA)

Analista de Gestão em Pesquisa e Investigação Biomédica Arquivologia (1 vaga) - Belém (PA) ou Ananindeua (PA)

Analista de Gestão em Pesquisa e Investigação Biomédica / Pedagogia educacional e desenho instrucional (1 vaga) - Belém (PA) ou Ananindeua (PA)

Bloco: Ciências, Dados e Tecnologia

Órgão: Ministério da Saúde (MS)

Analista de Gestão em Pesquisa e Investigação Biomédica / Tecnologia da Informação (3 vagas) - Belém (PA) ou Ananindeua (PA)

Bloco: Engenharias e Arquitetura

Órgão: Ministério da Saúde (MS)

Analista de Gestão em Pesquisa e Investigação Biomédica / Engenharia Civil (1 vaga) - Belém (PA) ou Ananindeua (PA)

Analista de Gestão em Pesquisa e Investigação Biomédica / Engenharia de controle e automação (1 vaga) - Belém (PA) ou Ananindeua (PA)

Analista de Gestão em Pesquisa e Investigação Biomédica / Segurança do trabalho I (1 vaga) - Belém (PA) ou Ananindeua (PA)

Órgão: Comando da Marinha (CM) do Ministério da Defesa

Engenheiro de Tecnologia Militar / Engenharia Civil (1 vaga) - Belém – PA

Órgão: Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA)

Engenheiro Agrônomo / Agronomia (60 vagas no Brasil) - 1 vaga em cada estado, incluindo o Pará, perfazendo o total de 26. As vagas restantes, total 34, lotadas em Brasília-DF.

Órgão: Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA)

Engenheiro Pesca (1 vaga) - Belém/PA

Bloco temático: Administração

Órgão: Ministério da Saúde (MS)

Analista de Gestão em Pesquisa e Investigação Biomédica / Gestão de Pessoas (1 vaga) - Belém (PA) ou Ananindeua (PA)

Analista de Gestão em Pesquisa e Investigação Biomédica / Contabilidade (1 vaga) - Belém (PA) ou Ananindeua (PA)

Analista de Gestão em Pesquisa e Investigação Biomédica / Gestão Pública (7 vagas) - Belém (PA) ou Ananindeua (PA)

Órgão: Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI)

Analista Técnico-Administrativo / Geral (1.000 vagas em todo o Brasil) - Brasília-DF e em todas as UFs

Bloco temático: Intermediário - Saúde

Órgão: Ministério da Saúde (MS)

Técnico em Pesquisa e Investigação Biomédica / Análises clínicas e citotécnica (9 vagas) - Belém (PA) ou Ananindeua (PA)

Técnico em Pesquisa e Investigação Biomédica / Análises físico-químicas (1 vaga) - Belém (PA) ou Ananindeua (PA)

Técnico em Pesquisa e Investigação Biomédica / Segurança do trabalho (1 vaga) - Belém (PA) ou Ananindeua (PA)

Técnico em Pesquisa e Investigação Biomédica / Laboratório aplicado à primatologia (9 vagas) - Belém (PA) ou Ananindeua (PA)

Técnico em Pesquisa e Investigação Biomédica / Técnico em primatologia (8 vagas) - Belém (PA) ou Ananindeua (PA)

Bloco temático: Intermediário - Regulação

Órgão: Agência Nacional de Mineração (ANM)

Técnico em Atividades de Mineração / Mineração (5 vagas) - Pará - PA

Técnico em Atividades de Mineração / Geoprocessamento (10 vagas distribuídas entre o Pará, Distrito Federal, Minas Gerais e Bahia)

Órgão: Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ)

Técnico em Regulação de Serviços de Transportes Aquaviários / Geral (6 vagas) - Belém – PA

Técnico em Regulação de Serviços de Transportes Aquaviários / Geral (2 vagas) - Santarém - PA