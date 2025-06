TJPA publica edital do seu concurso público com 50 vagas e salários de até R$ 15 mil; veja detalhes

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) publicou, nesta terça-feira, 24, o edital do seu concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva nos cargos de Analista Judiciário(a) e Oficial de Justiça Avaliador(a). Ao todo, estão sendo ofertadas 50 vagas, sendo 46 vagas para ampla concorrência, mais duas vagas reservadas para pessoas com deficiência (PCD) e duas vagas reservadas para candidatos(as) negros(as).

Confira aqui o edital do concurso público

A organização e realização do concurso está sob responsabilidade do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

Inscrições

As inscrições serão abertas na segunda-feira, 30 de junho, e seguem até as 18h do dia 22 de julho. Para se candidatar, o interessado deve se inscrever exclusivamente pela internet, no site www.cebraspe.org.br/concursos/tj_pa_25_servidor. Será cobrada uma taxa de R$ 150,00, mas candidatos(as) que atenderem aos critérios poderão solicitar isenção da taxa entre os dias 30 de junho e 7 de julho.

Vagas e salários

As oportunidades são para analista judiciário e de oficial de justiça avaliador, ambos de nível superior, e estão distribuídas por regiões judiciárias. O vencimento básico dos profissionais desses cagos é de R$ 6.008,76, mais uma gratificação de nível superior de R$ 4.807, totalizando 10.815,76.

Para o cargo de oficial de justiça, há o acrescido ainda de R$ 4.206,13 (risco de vida) na remuneração. Ou seja, o valor pode chegar R$ 15 mil. Já para algumas especialidades do cargo de analista, será acrescentado o valor de R$ 1.802,62 (risco de vida).

Etapas da seleção

A seleção será composta por quatro etapas: Provas objetivas (conhecimentos gerais e específicos), de caráter eliminatório e classificatório; Prova discursiva, também de caráter eliminatório e classificatório; Avaliação psicológica, de caráter eliminatório; Avaliação de títulos, de caráter classificatório. Conforme o cronograma divulgado no edital, as provas estão previstas para o dia 31 de agosto.