Concursos na Região Norte têm vagas em várias áreas e salários de até R$ 32 mil

Quem deseja conquistar a estabilidade no serviço público encontra na Região Norte diversas oportunidades em 2025. São concursos públicos com editais já publicados ou com previsão de lançamento nas próximas semanas, em diferentes áreas e níveis de escolaridade. Os salários são variados, podendo ultrapassar os R$32 mil, a depender do cargo.

Entre os certames com inscrições abertas ou em fase final de preparação, estão concursos das áreas de segurança pública, saúde, educação, setor fiscal e judiciário, espalhados pelos sete estados do norte: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins.

Destaques no Pará

No Pará, um dos concursos mais aguardados é o da Polícia Civil, com 100 vagas previstas para o cargo de escrivão. A Polícia Científica também deve lançar edital com 200 vagas para cargos de níveis médio e superior, com salários que podem ultrapassar os R$12 mil.

Já o setor fiscal terá reforço com o novo concurso da Secretaria da Fazenda (Sefa-PA), que deve oferecer até 250 vagas para auditor e analista. Há ainda previsão de concursos no Instituto de Metrologia (IMETROPARÁ), com 66 vagas e salários de até R$3,1 mil, e na Agência de Transporte Metropolitano (Agtran), com 152 vagas e remuneração que pode chegar a R$3,7 mil.

Na saúde, o Hospital de Clínicas Gaspar Vianna prepara edital com 219 vagas. E no interior do estado, a Prefeitura de Marabá também deve abrir novas seleções para cargos de nível médio e superior.

Tocantins tem salários atrativos

O Tocantins concentra um dos maiores concursos da região em 2025. A Polícia Militar está com edital publicado para 660 vagas (600 para soldados e 60 para oficiais), com inscrições até 10 de junho. Outro destaque é o concurso para juiz substituto no Tribunal de Justiça do Estado (TJ TO), com salário de R$32.350,30 — o maior entre os certames da região.

Além disso, o Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV TO) já definiu a banca organizadora para preencher 120 vagas, com salários de até R$4,8 mil.

Acre tem concurso para universidade e outras instituições

No Acre, a Universidade Federal (UFAC) abriu edital com 29 vagas para técnicos administrativos, com remuneração de até R$4.180,66. Estão previstos também concursos para a Assembleia Legislativa (Aleac) e para a Câmara Municipal de Rio Branco, que devem abrir até mil vagas, em diferentes áreas.

Oportunidades nos demais estados

No Amazonas, a Universidade Federal (Ufam) e o Instituto Federal (Ifam) estão com seleções em andamento para professores e técnicos administrativos, com salários entre R$2,4 mil e R$10,4 mil. O Tribunal de Justiça (TJ AM) também já confirmou estudos para um novo concurso.

Em Rondônia, o concurso da Defensoria Pública do Estado (DPE-RO) está com inscrições abertas até 7 de julho. Outro edital importante é o da Prefeitura de Monte Negro, com 190 vagas e salários de até R$ 11 mil.

Em Roraima, o Tribunal de Justiça (TJ RR) abriu seleção para cartórios extrajudiciais, com sete vagas e inscrições ainda em andamento.

No Amapá, há previsão de concurso para o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (CREFITO-12), com banca já definida. A abrangência inclui estados vizinhos da região Norte.

Resumo dos concursos públicos na Região Norte

Pará

Polícia Civil: 100 vagas previstas (escrivão)

Polícia Científica: 200 vagas previstas (níveis médio e superior)

SEFA-PA: até 250 vagas previstas (auditor e analista fiscal)

IMETROPARÁ: 66 vagas previstas; salário de até R$ 3,1 mil

Agtran: 152 vagas previstas; salário de até R$ 3,7 mil

Hospital Gaspar Vianna: 219 vagas previstas (diversas áreas da saúde)

Prefeitura de Marabá: vagas previstas para nível médio e superior

Tocantins

Polícia Militar (PM TO): 660 vagas (600 soldados + 60 oficiais); inscrições até 10/06

Tribunal de Justiça (TJ TO): 7 vagas para juiz substituto; salário de R$ 32.350,30

CRMV TO: 120 vagas previstas; salário de até R$ 4,8 mil

Agência de Metrologia: concurso previsto

Acre

UFAC: 29 vagas abertas para técnicos administrativos; salário de até R$ 4.180,66

Aleac: concurso previsto

Câmara de Rio Branco: até 1.000 vagas previstas

Amazonas

UFAM: vagas abertas para técnicos e docentes; salários de até R$ 10.481,64

IFAM: concurso aberto para professores e técnicos

TJ AM: concurso em estudo

Rondônia

DPE-RO: inscrições abertas até 7/07

Prefeitura de Monte Negro: 190 vagas abertas; salário de até R$ 11 mil

Roraima

TJ RR (cartórios): 7 vagas; concurso em andamento com inscrições abertas

Amapá

CREFITO-12: concurso previsto com banca definida (abrangência regional)