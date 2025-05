Seduc abre seleção para contratação de professores e especialistas em educação

A Secretaria de Estado de Educação do Pará (SEDUC/PA) e a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (SECTET/PA) lançaram um Processo Seletivo Simplificado (PSS) para formação de cadastro reserva. O edital foi publicado no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (23.5). Segundo o documento, o objetivo é contratar, em caráter temporário, profissionais de nível superior que possam atuar como professores e especialistas em educação nas unidades escolares geridas pela SECTET em diversas regiões do estado.

O PSS será realizado em conformidade com as legislações federal e estadual vigentes, bem como com o Acordo de Cooperação Técnica firmado entre as duas secretarias. A iniciativa busca atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, garantindo a continuidade do funcionamento e da qualidade do ensino nas instituições de educação profissional e tecnológica do Pará.

Conforme o cronograma divulgado no edital, as inscrições poderão ser feitas de 28 de maio a 6 de junho.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Como estudar com eficiência em 60 dias para a prova do concurso da PF? Veja dicas]]

Como será a seleção

O processo seletivo será coordenado pela SECTET, com participação e apoio da SEDUC. Para garantir a lisura e a transparência, foi instituída uma Comissão Mista responsável por organizar, acompanhar e supervisionar todas as fases da seleção.

Os contratos oferecidos são temporários e, por isso, os candidatos devem observar algumas restrições. Não será permitida a contratação de profissionais que já possuam vínculo com a administração pública, exceto nos casos expressamente permitidos pela Constituição Federal, como em acúmulo legal de cargos.

A seleção será composta por quatro etapas distintas:

Inscrição online: a participação no PSS deve ser formalizada exclusivamente pelo site oficial https://pss.seduc.pa.gov.br. As inscrições são gratuitas.

a participação no PSS deve ser formalizada exclusivamente pelo site oficial https://pss.seduc.pa.gov.br. As inscrições são gratuitas. Análise curricular: esta fase terá caráter eliminatório e classificatório, avaliando a formação acadêmica e a experiência profissional do candidato. Serão consideradas apenas as qualificações comprovadas por meio de documentação oficial.

esta fase terá caráter eliminatório e classificatório, avaliando a formação acadêmica e a experiência profissional do candidato. Serão consideradas apenas as qualificações comprovadas por meio de documentação oficial. Avaliação do planejamento de aula: o candidato deverá apresentar um planejamento pedagógico conforme as orientações descritas no edital. Esta etapa também terá caráter classificatório.

o candidato deverá apresentar um planejamento pedagógico conforme as orientações descritas no edital. Esta etapa também terá caráter classificatório. Entrega de documentação e assinatura do contrato: os candidatos classificados deverão apresentar a documentação original, comprobatória das informações prestadas, e assinar o contrato de trabalho temporário.

Entre os documentos exigidos estão: Cadastro de Pessoa Física (CPF), carteira de identidade, comprovante de residência atualizado, diploma de graduação com respectivo histórico acadêmico, certificados de cursos de aperfeiçoamento realizados nos últimos cinco anos, e comprovação de experiência profissional. No caso de possuir pós-graduação, o diploma também deverá ser apresentado.

Vale ressaltar que a inscrição no sistema não assegura a imediata contratação, sendo necessária a validação e conferência de todos os documentos informados. O cadastro reserva gerado por este processo permanecerá ativo por até cinco anos, podendo ser utilizado conforme a necessidade da administração pública.

Para comprovar a experiência profissional, são aceitos contratos formais de trabalho, declarações emitidas por instituições públicas ou privadas com identificação do responsável e assinatura reconhecida. Experiências não formalizadas, como estágio, trabalho voluntário ou bolsas de estudo, não serão consideradas para efeito de pontuação.

Além disso, os candidatos deverão apresentar certidões de antecedentes criminais, atestado de aptidão física e mental, registro profissional no conselho da respectiva categoria, e comprovação de quitação eleitoral.

O edital completo, bem como todas as atualizações, orientações e o cronograma do PSS, estão disponíveis no site oficial da SECTET (www.sectet.pa.gov.br).

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia