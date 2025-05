PF lança edital para concurso com mais de 1.800 vagas; veja

O edital do novo concurso da Polícia Federal (PF) foi publicado nesta terça-feira (21), oferecendo 1.810 vagas para os cargos de delegado, perito criminal, escrivão, agente e papiloscopista. As inscrições serão realizadas pelo site do Cebraspe, banca organizadora, e a taxa varia de R$ 180 a R$ 250, dependendo do cargo.

Os salários iniciais vão de R$ 14.164,81 para escrivão, agente e papiloscopista, a R$ 26.800,00 para delegado e perito. Todos os cargos exigem nível superior completo. As provas objetivas e discursivas serão aplicadas em todas as capitais do país e no Distrito Federal.

Apesar do número expressivo de vagas, o edital não informa onde os aprovados vão trabalhar. A definição da lotação será feita somente após o Curso de Formação Profissional, realizado em Brasília (DF), e dependerá da ordem de classificação final. Isso significa que os candidatos poderão ser alocados em qualquer unidade da Polícia Federal no Brasil, conforme as necessidades da instituição.

No caso do Pará, por exemplo, a possibilidade de lotação existe, mas não está garantida. Tudo vai depender da quantidade de vagas abertas no estado no momento da distribuição e da posição do candidato na lista de aprovados.

O concurso é um dos mais aguardados do ano e representa uma oportunidade para quem busca carreira policial federal. Além da estabilidade, os cargos oferecem benefícios como adicional de fronteira (em locais específicos), auxílio-saúde e auxílio-alimentação.

As inscrições vão de 26 de maio ao dia 13 de junho. O edital completo pode ser consultado no site do Cebraspe: www.cebraspe.org.br/concursos/pf_25