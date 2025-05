Concursos na área administrativa avançam com bancas definidas e centenas de vagas previstas

O cenário dos concursos públicos para a área administrativa segue aquecido, com diversos editais em fase de preparação e bancas já contratadas. São oportunidades em todo o país, abrangendo cargos de níveis médio, técnico e superior, com salários variados e possibilidades de atuação em diferentes áreas do serviço público. Confira os principais concursos com banca definida e previsão de lançamento dos editais nos próximos meses.

A Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) contratou o Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES) para organizar seu concurso. A seleção contará com 213 vagas para cargos técnicos, com exigência de níveis médio e superior. A expectativa é que o edital seja publicado em breve e o concurso deve atrair candidatos de todo o Brasil interessados em atuar na área de proteção de dados e regulação digital.

Em Goiás, a Agência de Fomento do Estado também se prepara para realizar concurso público. O Instituto Verbena foi escolhido como banca organizadora e o edital ofertará 19 vagas imediatas, além de 76 em cadastro reserva. Os cargos disponíveis serão com exigência de formação nos níveis médio e superior, mais informações ainda não foram divulgadas.

Na esfera municipal, a Prefeitura de Recife, através da Autarquia de Urbanização (URB) e da Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana (EMLURB), também está com concurso previsto. A banca contratada é o IBFC e a previsão é de 162 vagas distribuídas entre os níveis médio, técnico e superior. As remunerações vão de R$ 2.500,00 a R$ 6.000,00.

Ainda no Nordeste, a Secretaria de Cultura do Estado da Paraíba (Secult PB) definiu o Idecan como banca do próximo concurso. Estão previstas 40 vagas de nível superior, com salários iniciais de R$ 3.500,00. Já a Secretaria Estadual de Infraestrutura e Recursos Hídricos da Paraíba (SEIRH-PB) também confirmou a contratação do Instituto AOCP. O certame trará vagas para diversas especialidades da engenharia, arquitetura e geografia, além de técnico em edificações.

Outra seleção confirmada é da Agência de Transporte Metropolitano do Pará (AGTRAN-PA), que contará com a organização da Consulplan. Serão ofertadas 67 vagas para cargos de níveis médio, médio/técnico e superior, com salários entre R$ 1.017,23 e R$ 3.436,27. O Estado do Pará ainda deve lançar editais para o Instituto de Metrologia (IMETROPARÁ), com 66 vagas sob organização do CETAP, e para o Instituto de Terras do Pará (ITERPA), também sob responsabilidade da Consulplan, com 112 vagas mais cadastro de reserva para níveis fundamental, médio e superior e salários entre R$ 1.354,21 e R$ 3.518,84.

Na Região Sudeste, o concurso da Nittrans (Niterói Transporte e Trânsito), no Rio de Janeiro, será realizado sob a responsabilidade da FGV. Embora ainda não tenham sido definidos o número total de vagas e os requisitos, mas contará com salário de R$ 3.782,00. Também no Estado, a Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes do Rio de Janeiro (Agetransp-RJ) já tem banca definida: Fundação Getúlio Vargas (FGV). O concurso vai ofertar 25 vagas para os cargos de assistente, analista e especialista, exigindo formação de níveis médio e superior. Os salários variam entre R$ 2.844,53 e R$ 6.788,11.

No sul do país, o concurso da Agevap (Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul) está confirmado com organização da Objetiva Concursos. Serão 10 vagas para os cargos de especialista administrativo e em recursos hídricos, com salários de R$ 5.551,53 a R$ 7.323,41. No Rio Grande do Sul, o Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado (Procergs) voltará a realizar concurso, desta vez organizado pela Fundatec. O último certame da empresa aconteceu em 2023 e ofertou 120 vagas com salários de até R$ 7.700,00.

No Ceará, a Superintendência de Obras Públicas (SOP) definiu o Idecan como banca organizadora do próximo concurso. Estão previstas 64 vagas para os cargos de contador e analista de infraestrutura de edificação e rodovia, ambos de nível superior. Os salários ainda não foram divulgados.

Também no Distrito Federal, está previsto o concurso para a área de planejamento urbano. O Instituto Consulpam será responsável pela organização da seleção, que terá 217 vagas imediatas e 506 em cadastro reserva para cargos de analista e técnico de planejamento urbano e infraestrutura, com exigência de níveis técnico e superior. As remunerações vão de R$ 6.719,12 a R$ 10.786,56.

Concursos com maiores salários

GOINFRA – Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Banca: Instituto Avalia

Cargo: Gestor de Infraestrutura

Formação: Curso superior em Engenharia Civil, Elétrica, Florestal, Agronomia, Mecânica, Arquitetura ou área equivalente

Vagas: 63

Salário: R$ 14.228,79

Planejamento Urbano do Distrito Federal

Banca: Instituto Consulpam

Cargos: Analista e Técnico de Planejamento Urbano e Infraestrutura

Formação: Níveis técnico e superior

Vagas: 217 + 506 CR

Salário: R$ 6.719,12 a R$ 10.786,56

Agevap – Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia do Rio Paraíba do Sul

Banca: Objetiva Concursos

Cargos: Especialista em Recursos Hídricos e Especialista Administrativo

Formação: Nível superior

Vagas: 10 + cadastro reserva

Salário: R$ 5.551,53 a R$ 7.323,41

Procergs – Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do RS

Banca: Fundatec

Cargos: Diversos

Formação: Médio, técnico e superior

Vagas: 120 (último concurso)

Salário: Até R$ 7.700,00 (último concurso)

Concursos no Pará

IMETROPARÁ – PA (Instituto de Metrologia do Pará)

Banca: CETAP

Cargos: a definir

Formação: a definir

Vagas: 66 previstas

Salário: a definir

AGTRAN PA - Agência de Transporte Metropolitano do Pará

Banca: Consulplan

Cargos: Vários

Formação: níveis médio, médio/técnico e superior

Vagas; 67 previstas

Salário: R$ 1.017,23 a R$ 3.436,27

ITERPA – Instituto de Terras do Pará

Banca: Consulplan

Cargos: vários

Formação: níveis fundamental, médio e superior

Vagas: 112 + CR

Salário: R$ 1.354,21 a R$ 3.518,84