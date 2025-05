UFRA abre concurso público com 21 vagas para professor do magistério superior

A Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA) publicou edital de concurso público para o preenchimento de 21 vagas no cargo de professor do magistério superior. As vagas são distribuídas entre os campi de Belém, Capanema, Capitão Poço, Paragominas, Parauapebas e Tomé-Açu.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, no site oficial da universidade, no período de 21 a 30 de maio. A taxa de inscrição é de R$ 180,00. O edital prevê isenção da taxa para candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e doadores de medula óssea, mediante solicitação entre os dias 21 e 23 de maio.

As vagas exigem titulação mínima de doutorado e contemplam diversas áreas do conhecimento, como Engenharia, Medicina Veterinária, Ciências Biológicas, Administração, Ciências Contábeis, Computação, Matemática, Letras/Libras, Enfermagem e Psicologia.

O regime de trabalho é de dedicação exclusiva, com carga horária de 40 horas semanais. A remuneração inicial para o cargo de Professor Adjunto A, com título de doutor, é de R$ 13.288,83, incluindo vencimento básico, retribuição por titulação e auxílio-alimentação. Também podem ser solicitados auxílio-creche de R$ 484,90 e vale-transporte, conforme legislação vigente.

O concurso será composto por três etapas: prova escrita de conhecimentos específicos, prova didática e avaliação curricular. As provas estão previstas para ocorrer entre os dias 14 e 17 de julho de 2025, conforme cronograma a ser divulgado no portal da UFRA.

Das 21 vagas ofertadas, 16 são destinadas à ampla concorrência, 4 são reservadas a candidatos pretos ou pardos e 1 para pessoa com deficiência (PcD), conforme previsto na legislação federal.

Todas as informações, atualizações e editais complementares serão publicados no site oficial do concurso.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)