Concerto alusivo ao Concurso Lígia Amadio para Mulheres Solistas chega ao Theatro da Paz

A Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz (OSTP), a pianista Olívia Tebaldi e a clarinetista Paula Pires apresentam na próxima quinta-feira, 8, no Theatro da Paz, o concerto "Concurso Lígia Amadio para Mulheres Solistas". O protagonismo feminino será contemplado no espetáculo, que traz a regência da maestrina Cibelle Donza.

A maestrina Cibelle Donza assume a regência e apresenta aos espectadores a trajetória das mulheres na música clássica. (Divulgação)

Em sua 1ª edição, o concurso Lígia Amadio é voltado para mulheres, pensado para valorizar solistas de todo o País. A convite da Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz, as duas musicistas premiadas pelo concurso serão os destaques do espetáculo, momento em que elas farão os solos de piano, por Olívia Tebaldi, e do clarinete, por Paula Pires.

A iniciativa é do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), Theatro da Paz e Academia de Música Paraense (APM). O ingresso será distribuído gratuitamente na bilheteria do Theatro da Paz, a partir das 18h; ou pode ser retirado pelo site Ticket Fácil (com taxa de R$2 para manutenção do site). A retirada dos ingressos só poderá ser feita no dia do concerto.

O concerto traz um repertório de grandes expectativas para a plateia, afirmam as instituições organizadoras do evento. Na ocasião, serão ordenados os solos para piano e Orquestra Ré Maior, de Joseph Haydn, e de clarinete e Orquestra N.1 em Fá Menor, de Carl Maria Von Weber. O espetáculo ainda interpretará a peça "Quadros de uma exposição", escrita para piano por Modest Mussorgky. Durante a apresentação serão homenageadas três artistas visuais paraenses: Berna Reale, Walda Marques e Moara Brasil.

Segundo a maestrina Cibelle Donza, é uma enorme satisfação assumir a regência e apresentar aos espectadores a trajetória das mulheres na música clássica. "É uma grande representatividade assumir o palco do Theatro da Paz como regente desse espetáculo. Esse concerto é o resultado de um projeto muito necessário, como o Concurso Lígia Amadio para Mulheres Solistas, que amplia o espaço das mulheres na música de concerto. É um honra conduzir essas musicistas talentosas junto à nossa OSTP", celebra a regente.

Com apenas 13 anos, Olívia Tebaldi é a responsável pela performance do solo de piano. Ela define sua apresentação no Theatro da Paz como uma conquista em sua carreira. "Foi muito emocionante participar de um concurso só para mulheres, sem limitações de idade. Eu tenho muita admiração pela Lígia Amadio e, agora, estou realizando o sonho de tocar no Theatro da Paz, em uma cidade que sempre tive vontade de conhecer. É uma alegria imensa", afirma.

Para a solista de clarinete, Paula Pires, o convite para assumir o palco do Theatro da Paz é um desafio que precisa ser aceito com compromisso e respeito. "Como mulher e profissional da música, estou sendo desafiada a ampliar minhas possibilidades de atuação nos palcos, desta vez é o Theatro da Paz. Quero estabelecer conexões com a plateia paraense e reforçar meu compromisso com a música", pontua a clarinetista.

Serviço

Concerto de Premiação do Concurso Lígia Amadio

Data: 08/05/2025

Hora: 20h

Local: Theatro da Paz:

Ingressos: Gratuito na Bilheteria do Theatro da Paz (a partir das 18h); no valor de R$ 2 pelo Ticket Fácil (a partir das 9h). Retirada somente no dia do concerto.

*Com informações da Academia Paraense de Música (APM)