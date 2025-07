Beny Pérola Negra celebra legado de Reginaldo Rossi e estoura no Nordeste

O cantor paraense Beny Pérola Negra sempre foi muito fã do cantor pernambucano Reginaldo Rossi, considerado o Rei do Brega. E Beny gravou recentemente um audiovisual em que interpreta alguns dos sucessos de Reginaldo e direcionou esse trabalho para o Nordeste do Brasil. Resultado: já são mais de 2, 5 milhões de visualizações do vídeo, confirmando o talento de ambos os artistas. Reginaldo faleceu em 20 de dezembro de 2013, aos 70 anos.

A partir desse sucesso, Beny Pérola Negra parte para outros voos. “Esse projeto ‘O Rei vive’ a gente gravou agora em 25 de maio justamente por causa da repercussão que deu um audiovisual que nós fizemos e direcionamos para Recife (PE). Quando chegou lá, virou uma loucura. Já passa de 2 milhões e meio de postagens, e o que é o negócio: toda a Região Nordeste, tipo ali, Bahia, Fortaleza (CE), Recife e Maceió (AL), toda aquela região, os caras são apaixonados por Reginaldo Rossi. E agora esta semana a gente já lança no YouTube esse novo projeto, ‘O Rei vive’ “, destaca Beny.

O cantor relata que sempre tocou Reginaldo Rossi nos shows, “só que hoje ele tem mais intensidade justamente por causa desse audiovisual que foi gravado. “Ele (Reginaldo Rossi) é uma parte do show, só que agora a gente faz com mais intensidade. Eu já entro com uma mesa tipo boteco, bebidas em cima. Eu venho de gravata e paletó, dando mais ênfase à coisa por causa da visibilidade que nós pegamos no Norte e Nordeste”;

Apaixonado

E esse sucesso não é à toa. Beny possui um timbre de voz que lembra muito a voz de Reginaldo Rossi. Além disso, no palco o cantor se entrega na interpretação de músicas que marcaram décadas do romantismo no Brasil. Coisa de fã mesmo. Beny tem 25 anos de carreira artística, trajetória essa iniciada em apresentações de teclado e voz nos barzinhos do município de Abaetetuba, no nordeste do Estado do Pará, cidade natal desse artista.

“Sou apaixonado pelo Reginaldo Rossi desde criança , sempre que tinha oportunidade eu pedia os discos do Reginaldo de presente”, conta Beny. O cantor diz que, ao interpretar as músicas de Reginaldo, “sinto que ele está ao meu lado me guiando durante as canções que falam de amor diretor do coração”.

E Beny gosta de cantar basicamente toda a playlist do Rei do Brega. Ele conta que chorou muito ao descobrir que suas interpretações para os clássicos de Reginaldo Rossi tiveram grande repercussão junto ao público no Nordeste do Brasil. “E só aí eu fui entender que o Reginaldo Rossi na verdade nunca morreu e continua vivo nos corações de fãs e amigos. O verdadeiro gigante adormecido”, reitera, pontuando que as canções de Reginaldo marcaram a sua infância.

Sem polêmica

Em maio último, paraenses em geral ficaram indignados com um projeto de lei reconhecendo Recife (PE) como a capital nacional do gênero brega. Contudo, no começo de junho, o ministro do Turismo, Celso Sabino, entregou oficialmente à Cidade de Belém, na presença de artistas paraenses, o título de “Capital Mundial do Brega”, conferido pela ONU Turismo.

“Ao meu ver não há polêmica, são dois estados apaixonados pelo ritmo do Brega, essa música tão envolvente”, afirma Beny. O importante, como frisa o cantor, são as pessoas apreciarem o brega por meio dos sucessos de Reginaldo Rossi e dos artistas paraenses: Edilson Moreno, Marcelo Wall, Nelsinho Rodrigues e tantos outros que fazem parte do cenário paraense.

Nesse clima do brega, Beny Pérola Negra vai rodar todo o Pará com o show em que interpreta sucessos de Reginaldo Rossi. Em breve, o artista vai estar em Viseu, São Domingos do Araguaia , Mocajuba , Afuá , Limoeiro do Ajuru, Cametá , Salinas e Tucuruí.

